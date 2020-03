Schlägerei im Volkspark Humboldthain: Vier Verletzte

Berlin. Vier Männer sind bei einer Schlägerei in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Gesundbrunnen verletzt worden. Zwei Gruppen sollen im Volkspark Humboldthain in Streit geraten und zum Teil mit abgebrochenen Flaschen aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei waren noch sechs Männer vor Ort, vier Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren waren verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt. Der Schlägerei waren laut Polizei Beleidigungen zwischen den Gruppen vorausgegangen, zu denen die Männer gehört haben sollen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

( dpa )