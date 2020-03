Konzert: Max Herre live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Max Herre spielt am 10. März in Berlin

Max Herre spielt am 10. März ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Admiralspalast Max Herre live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Max Herre geht 2020 mit seinem neuen Album „Athen“ auf große Konzertreise. Am 10. März wird der ehemalige Frontmann von Freundeskreis in Berlin spielen. Im Gepäck hat der Stuttgarter Sänger und Rapper Songs aus seinem nach sieben Jahren Pause im November 2019 erschienenen vierten Studioalbum "Athen" sowie eine Auswahl seiner größten Hits wie "A-N-N-A" und "Wolke 7".

Nach den ausverkauften Open Air Shows mit Freundeskreis in den Jahren 2017 und 2018 und zuletzt in diesem Jahr bei großen Solo Open Airs und Festivals dürfen sich die Fans des Ausnahmekünstlers Max Herre mit der Tour 2020 wieder auf die Intimität ausgesuchter Konzertsäle freuen.

Wo wird Max Herre auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Coronavirus: Wird das Konzert stattfinden?

Auf der Internetseite des Admiralspalasts finden sich aus aktuellem Anlass Hinweise der Veranstalter. Unter anderem heißt es dort: "Wir stehen als Veranstalter und Theaterbetreiber im Austausch mit dem Berliner Gesundheitsamt. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir in allen Bereichen des Theaters unsere Hygienemaßnahmen erweitert. Wir empfehlen allen Besuchern darüber hinaus die üblichen Grippe-Vorsichtsmaßnahmen."

Coronavirus: Hier finden Sie akutelle Informationen und Hintergründe zur Situation in Deutschland und weltweit sowie den Symptomen, den Verlauf, die Verbreitung und Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus.

Alle Vorstellungen würden aber "weiterhin wie geplant" stattfinden. Besucher wird außerdem darauf hingewiesen, dass sie auf der Webseite des Robert Koch Institutes Informationen über allgemeine Vorsichtsmaßnahmen finden.

Hier finden Sie die Hinweise/Maßnahmen des Veranstalter zum Coronavirus.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (10. März) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Max Herre im Admiralspalast ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Welche Songs wird Max Herre in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Admiralspalast davon abweichen, aber diese Songs spielte Max Herre bei seinem Konzert am 2. August in Dangast in Niedersachsen:

Athen Villa auf der Klippe Siebzehn Erste Liebe Esperanto FK10 Nachts / Diebesgut Dunkles Kapitel Berlin - Tel Aviv Mit dir Lass gehen Wenn der Vorhang fällt A-N-N-A Wolke 7 Fühlt Sich Wie Fliegen An Halt dich an deiner Liebe fest

Zugabe:

Das Wenigste

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Max Herre live in Berlin 2020, Dienstag, 10. März, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte