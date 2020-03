Unternehmer überfallen? Zwei Männer auf der Anklagebank

Berlin (dpa/bb) – Gegen zwei Männer, die einen Unternehmer in seiner Wohnung überfallen und die Zahlung von 750 000 Euro verlangt haben sollen, hat der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Das mutmaßliche Opfer sei mit einem Elektroschocker traktiert, getreten und geschlagen worden, heißt es in der zu Beginn der Verhandlung am Dienstag verlesenen Anklage. Ob sich die 34 und 37 Jahre alten Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zunächst offen.

Laut Ermittlungen sollen die Angeklagten den Geschäftsmann im Oktober 2018 attackiert haben. Einer der mutmaßlichen Angreifer habe unter Vorhalt eines Messers und Todesdrohungen die Zahlung von 750 000 Euro sowie die Unterschrift unter ein Dokument verlangt, so die Anklage. Dem mutmaßlichen Opfer sei es schließlich gelungen, sich durch einen Sprung von seinem Balkon auf den eines Nachbarn zu retten und die Polizei zu alarmieren.

Geschäftliche Auseinandersetzungen sollen Hintergrund des Geschehens gewesen sein, hieß es am Rande. Die Anklage lautet auf versuchte schwere Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage bis zum 23. April vorgesehen.