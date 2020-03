Warteschlange an Charité-Untersuchungsstelle zu Coronavirus

Berlin. Die Charité hat von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums berichtet. Am Dienstagmittag habe es bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, sagte der Ärztliche Direktor der Charité, Prof. Ulrich Frei, im Anschluss an die Senatssitzung. Am Dienstagmorgen hatte die neue Anlaufstelle ihre Arbeit aufgenommen.

Frei sagte, er hoffe nicht, dass die Untersuchungsstelle zu einer Dauereinrichtung werde. Das Pilotprojekt soll aber Vorbild für andere Krankenhäuser sein. Das Interesse daran sei groß. "Die Charité kann das nicht für die ganze Stadt machen", sagte Frei. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) versicherte, weitere Kliniken würden folgen.

Frei schilderte, die Notaufnahme werde zunehmend frequentiert von Menschen, die testen lassen wollten, ob sie mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert seien. Darunter seien viele Fälle, bei denen es lediglich im Hals kratze oder der Nachbar in Italien gewesen sei. "Auch solche Patienten kann man nicht einfach wegschicken, die muss man untersuchen", sagte Frei.

Schon vor einer Woche sei deshalb die Idee entstanden, auf dem Gelände des Virchow-Krankenhauses ein Gebäude zu suchen, das in keinem Zusammenhang mit der Notaufnahme und der restlichen Klinik stehe. Durch das separate Haus lasse sich auch das Risiko verringern, dass medizinisches Personal in der Notaufnahme durch Patienten infiziert werde und anschließend in Quarantäne müsse.