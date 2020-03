Missbrauchsprozess: Haftstrafe für Partner

Blick in einen Verhandlungssaal mit dem Brandenburger Adler im Landgericht.

Cottbus. Im Prozess gegen eine Mutter wegen sexuellen Missbrauchs ihrer eigenen Tochter hat das Landgericht die Frau zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der angeklagte Lebensgefährte muss für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Entziehung einer Minderjährigen hatte die Anklagebehörde für den 48-jährigen Partner der Mutter zehn Jahre Haft beantragt. Für die 45-Jährige forderte sie eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Die Staatsanwaltschaft werde in Revision gehen, kündigte eine Sprecherin an.

Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit widersprüchlichen Aussagen des Opfers und keiner "Aussagekonstanz" des Mädchens bei Vernehmungen sowie gegenüber Sachverständigen. So habe die Kammer einzelne Taten nicht genau zuordnen können.