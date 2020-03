Unfälle Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Falkensee

Falkensee. Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist in Falkensee (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Sie sei am frühen Morgen vom Wagen einer 58-Jährigen erfasst und überrollt worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Dienstag. Bisher sei nicht geklärt, ob möglicherweise eine 57-jährige Autofahrerin über Fahrzeugteile des ersten Wagens oder ein weiteres Mal über das Unfallopfer gefahren ist. Zur Unfallursache werde noch ermittelt.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die beiden Autofahrerinnen blieben den Angaben zufolge unverletzt, wurden am Unfallort aber von einem Seelsorger betreut. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.