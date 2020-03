Zahl der Schwangerschaftsabbrüche leicht gestiegen

Halle. In Sachsen-Anhalt haben sich im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Frauen für den Abbruch ihrer Schwangerschaft entschieden. Es seien 3346 Schwangerschaften vorzeitig beendet worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Das seien 42 Abbrüche mehr als ein Jahr zuvor gewesen.

Damit blieb die Entwicklung seit 2010 nahezu gleichbleibend. Damals wurden in dem Bundesland 4078 Abbrüche bei Frauen aus Sachsen-Anhalt durchgeführt, seither war der Trend trotz kleiner Schwankungen insgesamt rückläufig.

Von den Frauen, die im vergangenen Jahr eine Abtreibung vornehmen ließen, waren gut 68 Prozent ledig, etwas unter 28 Prozent verheiratet und die übrigen geschieden oder verwitwet. Bei 79 Fällen war der Eingriff medizinisch begründet, bei drei Abbrüchen lag eine sogenannte kriminologische Indikation vor. Als solche definiert werden Fälle, in denen die Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Missbrauch zurückzuführen ist.