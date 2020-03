Handy-Schmuggel im Gefängnis: Justizvollzugsbeamter gesteht

Berlin. Ein Justizvollzugsbeamter hat in einem Prozess um schwere Bestechlichkeit zugegeben, gegen Geld Mobiltelefone in die Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee geschmuggelt zu haben. Insassen hätten ihn angesprochen und ihn "bequatscht", sagte der 45-Jährige am Dienstag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Die Strafgefangenen hätten ihm auch leid getan. Er habe im Gegenzug "kleinere Beträge" erhalten und keinen nennenswerten Nutzen aus den Taten gezogen. Was letztlich Grund für sein Handeln war, könne er nicht sagen.

Das Schmuggelgut sowie das vereinbarte Entgelt für den Angeklagten sollen Besucher in Schließfächern des Gefängnisses deponiert haben. Der Beamte soll die Dinge sodann an die jeweiligen Inhaftierten weitergeleitet haben. Dem Mann werden neun Fälle zwischen April und Juni 2019 zur Last gelegt. Im letzten hätten sich auch kleinere Mengen Drogen in einer Tüte befunden, die weitergegeben werden sollte, hieß es.

Zudem muss sich der 45-Jährige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er soll bei verschiedenen dienstlichen Gelegenheiten rechtsgerichtete Tätowierungen auf seinen Unterarmen zur Schau gestellt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien außerdem zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt worden, für die der Beamte keine Erlaubnis besessen habe.