Hubschrauber "Christoph 31" startet wieder von Charité aus

Berlin. Der Berliner Rettungshubschrauber "Christoph 31" kehrt an die Charité zurück. Wegen Baumaßnahmen an seinem Landeplatz am Campus Benjamin Franklin in Steglitz war der gelbe Helikopter mit der ADAC-Aufschrift fast zwei Jahre lang vom Flughafen Schönefeld aus gestartet. Nun wird der Luftbetrieb an der Charité voraussichtlich Mitte März wieder aufgenommen, wie die Klinik am Dienstag mitteilte.

"Christoph 31" gilt laut ADAC-Luftrettung als Rettungshubschrauber mit den meisten Einsätzen pro Tag weltweit. Im vergangenen Sommer hatte er seinen 75 000. Einsatz absolviert.