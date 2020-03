Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Neukölln

Berlin. Eine 32 Jahre alte Radfahrerin und ein 22-jähriger Motorradfahrer sind bei einem Unfall im Berliner Bezirk Neukölln schwer verletzt worden. Beide erlitten am Montagnachmittag Verletzungen am Kopf, der Kradfahrer zudem auch an den Beinen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 22-Jährige wollte einen Kleintransporter rechts auf der Sonnenallee überholen, touchierte diesen jedoch dabei. Dadurch kollidierte die Maschine des Mannes mit dem Fahrrad der Frau. Beide stürzten und das Motorrad schleuderte gegen zwei parkende Autos. Die beiden Schwerverletzten kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.