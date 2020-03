Mutmaßliche Drogendealer bei Verkehrskontrolle erwischt

Berlin. Starker Cannabis-Geruch hat die Berliner Polizei am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle auf die Fährte zweier mutmaßlicher Drogendealer geführt. Eine Streife hielt den Wagen eines 21-Jährigen in Reinickendorf wegen seiner Fahrweise an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Fahrers, seines 21-jährigen Begleiters und des Autos fanden die Beamten 32 "Verkaufseinheiten" Cannabis sowie zwei Smartphones. Es wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

( dpa )