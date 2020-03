Coronavirus: Charité öffnet Untersuchungsstelle

Der Schriftzug "Charite" an einem der Eingänge der Charite.

Berlin. Die Charité hat auf ihrem Campus Virchow-Klinikum am Dienstag eine Untersuchungsstelle für Patienten mit Symptomen einer Coronavirus-Infektion eröffnet. Die Einrichtung solle als Modellprojekt für andere Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg fungieren, teilte Sprecherin Manuela Zingl mit. "Nur Patienten mit Symptomen sollten die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen", betonte Zingl. Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben, sollen demnach zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030/90282828) oder ihren Hausarzt anrufen. Dort werde eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen ausgesprochen. Die Stelle an der Charité ist montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Dort werden Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum genommen.