Nach Coronavirus-Fall: Pflegepersonal und Ehefrau isoliert

Oranienburg/Potsdam. Nach dem ersten Coronavirus-Fall in Brandenburg versucht der Landkreis Oberhavel, alle Kontaktpersonen des Mannes der vergangenen Tage ausfindig zu machen. "Ziel ist es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen", sagte Amtsarzt Christian Schulze am Dienstag in einer Mitteilung. Der Mann selbst wurde bereits am Montag "häuslich isoliert". "Er befindet sich in einem stabilen Zustand", teilte der Landkreis mit.

Der 51 Jahre alte Mann aus Hohen Neuendorf war den Angaben zufolge am Montagvormittag zunächst in die Asklepios-Klinik in Birkenwerder gekommen und anschließend in die Rettungsstelle Hennigsdorf gebracht worden. Dort wurde er auf den neuartigen Erreger Sars-CoV-2 positiv getestet. Alle Personen des Pflegepersonals, mit denen der Mann in den Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, wurden dem Landkreis zufolge umgehend isoliert. "Häusliche Quarantäne wurde für sie ebenso angeordnet wie für die Ehefrau des Mannes."

Nach Angaben von Landrat Ludger Weskamp (SPD) wurden auch die Mitreisenden des Mannes bereits isoliert. Er hatte sich nach der Rückkehr von einer Reise nach Südtirol mit grippalen Symptomen wie Fieber und Husten in ärztliche Behandlung begeben.

Eine weitere Ausbreitung des Virus sei in Oberhavel genauso wie in ganz Deutschland zu erwarten, hieß es. "Die Lage entwickelt sich aktuell sehr dynamisch", sagte Weskamp. "Daher ergreifen wir derzeit in unserem Landkreis alle erforderlichen Maßnahmen, um auf weitere Fälle gut vorbereitet zu sein und stehen dafür in engem Kontakt mit den Kliniken, dem Rettungsdienst und den Gesundheitsbehörden." Die Menschen in Oberhavel bat er, die Hygienehinweise zum Selbstschutz und zum Schutz anderer zu beachten.