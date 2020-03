Video: Clanmitglieder rammen bei Verfolgungsjagd Radfahrer

In dem Video, das die Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Raser auf der Kreuzung einen Taxi-Fahrer und einen Radfahrer rammt.

In Berlin hat die Polizei am 22. Dezember 2019 ein Auto verfolgt. Die Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte beim Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag ein Video.

In der zwölf Sekunden langen Sequenz vermutlich von einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit um 0.34 Uhr bei rot anzeigender Ampel entgegen der Fahrtrichtung auf die vielbefahrene Kreuzung Karl-Marx-Allee Ecke Straße der Pariser Kommune fährt.

Flucht vor der Polizei: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen bei Rotlicht entgegen der Fahrtrichtung in Berlin-Kreuzberg. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an und führen ins Clanmilieu.

Clan-Mitglieder rasen auf Kreuzung: Radfahrer wird gerammt

Der Raser kommt mit einer schwarzen Limousine aus westlicher Richtung auf der Karl-Marx-Allee auf die Kreuzung geschossen. Dort haben die Fahrer auf der Straße der Pariser Kommune gerade grün. Während ein Pkw dem Raser durch Beschleunigen noch ausweichen kann, wird ein Taxi gerammt, dreht sich um 180 Grad und kommt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Auch der Raser stoppt und rammt dabei noch einen Radfahrer.

Während der Radfahrer liegen bleibt, steigen Fahrer und Beifahrer aus und flüchten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, gibt es eine Spur ins Clanmilieu. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an.