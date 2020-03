Coronavirus: „Fall selbst ist nicht unser größtes Problem“

Berlin. Am frühen Sonntagmorgen war den Mitbewohnern die Lage zu heikel geworden. Ihr Kumpel war zwar schon länger erkältet gewesen, aber jetzt fieberte der 22-Jährige und er war verwirrt. Sie riefen die Feuerwehr. Ein Rettungswagen brachte den Patienten von der Wohnung im Bezirk Mitte ins Virchow-Klinikum der Charité. Die Sanitäter lieferten den jungen Mann um 4.17 Uhr in der Rettungsstelle der inneren Medizin ab.

So begann in der Nacht zum Sonntag die Geschichte des ersten bekannten Falles von Coronavirus in der Hauptstadt. Es war nicbt der letzte. Am Montagabend wurden zwei weitere Fälle bekannt, eine Frau in Marzahn-Hellersdorf und ein Mann in Mitte. „Es ist eine Frage der Zeit, dass wir mehr Fälle sehen werden“, sagte der Amtsarzt des Bezirks Mitte, Lukas Murajda: „Die will ich finden und isolieren.“ Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) geht von weiteren Fällen aus: „Die Dynamik in Deutschland ist da.“

In der Rettungsstelle im Virchow-Krankenhaus deuteten die ersten Befunde zunächst auf ein neurologisches Leiden hin. Der junge Mann klagte über starke Kopfschmerzen und war desorientiert. Die Ärzte untersuchten auf Hirnhautentzündung, machten einen MRT, punktierten das Rückenmark. „Er war nicht so ganz bei sich“, beschrieb Ulrich Frei, der ärztliche Direktor der Charité, am Tag danach bei einer Pressekonferenz zum ersten Corona-Fall in Berlin das Bild der Nacht.

Seit einer Woche prüft die Charité alle Influenza-Verdachtsfälle auf Corona

Weil der Patient auch über Gliederschmerzen klagte, nahmen sie in der Rettungsstelle auch einen Abstrich für einen Influenza-Test. Als der Grippeverdacht negativ war, ließen die Ärzte den jungen Mann um kurz vor 12 Uhr am Mittag wieder nach Hause transportieren. Er habe keine Vorerkrankungen gehabt.

Womöglich, so Frei, hatte auch eine Impfung gegen Tropenkrankheiten mit dessen schlechten Zustand zu tun. Der Patient wollte demnächst verreisen und hatte sich am Sonnabend beim Centrum für Reise und Tropenmedizin auf den Auslandstrip vorbereitet, obwohl er sich schon seit zwei Wochen mit Erkältungssymptomen herumschlug.

Während der junge Patient wieder zu Hause war, lief in der Charité gegen 21 Uhr am Sonntagabend der Befund eines Zweit-Tests ein. Seit einer Woche lässt die Charité alle Influenza-Verdachtsfälle auch gleich auf Corona überprüfen. Und in diesem Fall wurden sie fündig: „Ein gezielter Zufall“, sagte der ärztliche Direktor.

Ab diesem Augenblick lief die Krisen-Reaktionskette an. Zunächst wurde Amtsarzt Murajda herbei telefoniert. In einem Krankenwagen mit Schutzausrüstung wurde der Patient wieder an die Charité geholt und dort isoliert. Die acht Mitarbeiter der Nachtschicht auf der inneren Rettungsstelle wurden in häusliche Quarantäne geschickt und auf das Virus getestet. Das gleiche gilt für die Besatzung des Krankenwagens, der den jungen Mann abgeholt hatte. Die Rettungsstelle wurde geschlossen. Seine Mitbewohner wurden unter häusliche Quarantäne gestellt. Ebenso die Mitarbeiter des Tropeninstituts. Die Eltern des 22-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, die am Wochenende in Berlin ihren Sohn besucht hatten, wurden benachrichtigt und getestet. Sie zeigten bisher keine Krankheitssymptome, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Eine kleine Spur führe nach Nordrhein-Westfalen

Wo sich der junge Mann angesteckt haben könnte, war am Montag noch völlig offen. Eine kleine Spur führe nach Nordrhein-Westfalen, weil die Eltern des Patienten dort herkommen, sagte Frei.

Mit der Senatorin und dem Amtsarzt sprach der Charité-Professor am Montagmittag mit der Presse. Dilek Kalayci bemühte sich, jeden Anflug von Panikmache zu vermeiden. Man sei weit entfernt von einer Katastrophe, sondern man arbeite jetzt ab, worauf man sich lange vorbereitet habe. Die Senatorin lobte die Charité für die Idee, Influenza-Tests routinemäßig um Corona-Checks zu ergänzen. Das werde bundesweit diskutiert. Genügend Laborkapazitäten habe man in Berlin, versicherte Frei. 400 bis 500 Tests seien pro Tag möglich, sagte Frei. Jetzt sei auch noch das private Labor 28 mit eingestiegen.

Im Gesundheitsamt Mitte glühten seit dem frühen Morgen die Telefonleitungen. „Der Fall selbst ist nicht unser größtes Problem“, sagte der Amtsarzt. „Wir kümmern uns darum, schnell die Kontakte zu finden und zu isolieren.“ Dafür mangele es auch nicht an Personal. Einige Mitarbeiter hätten angeboten, aus dem Urlaub zu kommen, sagt der Doktor. Das Gesundheitsamt Mitte habe 240 Beschäftigte, die notfalls fast alle mit einsteigen könnten, um das Virus einzudämmen. Mit den anderen Gesundheitsämtern arbeite man gut zusammen, so der Amtsarzt. Auch Mitarbeiter anderer Ämter würden helfen, wenn das nötig wäre, sagt der Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe.

Mit diesem geballten Einsatz gelingt es den Behörden, bis zum Mittag schon 60 Kontaktpersonen des 22-Jährigen zu identifizieren. Darunter sind zwei Kollegen aus dem Kreuzberger Start-Up, bei dem der junge Mann arbeitet.

Kontaktpersonen werden nicht automatisch 14 Tage unter Quarantäne gestellt

Die identifizierten Kontaktpersonen werden nicht automatisch 14 Tage unter Quarantäne gestellt. „Dafür gibt es keine Notwendigkeit“, versichert der Amtsarzt. Man wolle ja das öffentliche Leben nicht zum Erliegen bringen. Man teste die Personen zu Hause und bitte sie, bis zum Vorliegen des Ergebnisses, zu Hause zu bleiben. Das gelte auch für Menschen, die Kontakt zu Schulen oder Kindertagesstätten haben. Auch hier wisse man nicht, ob Menschen, die mit Infizierten zu tun gehabt hätten, positiv seien oder nicht. Schulen und Kitas würden erst dann geschlossen, wenn es dazu einen begründeten Verdacht gebe.

Wie schwierig solche Vorgaben in der Realität umzusetzen sind, zeigt sich schon am frühen Nachmittag in Mitte. Die private Metropolitan School in der Linienstraße hat alle ihre Schüler nach Hause geschickt und die Schule bis inklusive Dienstag geschlossen. Ein Elternteil eines Schülers arbeitet offenbar in der gleichen Kreuzberger IT-Firma wie der Corona-Patient. Ob diese Person aber tatsächlich zu den definierten Kontaktpersonen zählt, blieb zunächst offen. Der Amtsarzt hatte die Schließung der Schule jedenfalls nicht veranlasst.

In der Senatsbildungsverwaltung ist man nicht froh über dieses Vorgehen. „Wir haben die Schule aufgefordert, uns schnellstmöglich eine Bestätigung des Amtsarztes zu schicken, dass die Schließung der Schule erforderlich ist“, sagte Schul-Staatssekretärin Beate Stoffers der Berliner Morgenpost. Bislang sei dies noch nicht erfolgt, sagte Stoffers. Wenn eine Schule aus gesundheitlichen Gründen schließe, müsse dies immer unter Einschaltung des Gesundheitsamtes geschehen. „Ansonsten besteht Schulpflicht.“