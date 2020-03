Wo in Berlin auf das Coronavirus getestet wird, wie man sich im Alltag verhält und an wen sich Schulen und Kitas wenden sollten.

Corona in Berlin Angst vor Ansteckung mit Coronavirus – So beugen Sie vor

Berlin. Nach dem der erste Berliner Coronavirus-Fall bestätigt worden ist, fragen sich viele Berliner, wie sie sich vor Ansteckung schützen – und was zu tun ist, wenn sich Verdachtsmomente auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 ergeben.

Was tun im Verdachtsfall?

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) appellierte am Montag an alle Berliner, die in Sorge sind, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, zu Hause zu bleiben und ihren Hausarzt anzurufen. Dieser entscheide dann, welche Schritte weiter notwendig sind. Dies sei wichtig, um eine Ansteckung anderer Menschen zu vermeiden, ergänzte der Amtsarzt des Bezirks Mitte, Lukas Murajda. Auch die Kassenärztliche Vereinigung hatte am Montag dazu aufgerufen, die Wohnung im Verdachtsfall nicht zu verlassen. Sie empfiehlt, sich an die Hotline des Senats (030-90 28 28 28) zu wenden, wenn man einen Coronavirus-Verdacht hat. Als begründet gilt der Verdacht, wenn man sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, Kontakt zu bestätigten Fällen hatte und auch Atemwegssymptome aufweist.

Wer testet?

Wenn der Arzt bei einem Patienten den Verdacht auf eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt, muss dies dem jeweiligen bezirklichen Gesundheitsamt gemeldet werden. Um die Rettungsstellen zu entlasten, baut die Charité ein separates Test-Zentrum am Campus Virchow in Wedding auf. „In einem kleinen, um ein Wartezelt ergänzten Gebäude soll die Diagnostik erfolgen, damit Infizierte nicht mehr in die Rettungsstellen kommen“, sagte Ulrich Frei, ärztlicher Direktor der Charité. Bestätigt sich der Verdacht, müssen Name, Adresse und Kontaktdaten der betroffenen Person dem Gesundheitsamt gemeldet werden, damit das Gesundheitsamt die Person kontaktieren und die notwendigen Maßnahmen einleiten kann.

Coronavirus: In welchen Verdachtsfällen eine Abklärung empfohlen ist

Foto: BM Infografik

Wie vorbeugen?

In Berlin ist es bei Desinfektions- und anderen Hygienemitteln für den privaten Gebrauch derzeit zu Engpässen gekommen. „Ich empfehle, Seife zu kaufen und sich gründlich die Hände zu waschen“, sagte die Gesundheitssenatorin. Nach Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit sollten die Hände mindestens 20 Sekunden lang eingeseift und anschließend sorgfältig abgetrocknet werden. Weiter gelte die übliche Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu Erkrankten und generell der Verzicht aufs Händeschütteln.

Lesen Sie auch: Coronavirus in Berlin: Behörden suchen nach Kontaktpersonen

Was passiert bei Verdachtsfällen an Schulen oder Kitas ?

Die Berlin Metropolitan School (BMS) in Mitte hat am Montag als erste Schule in Berlin den Schulbetrieb ausgesetzt, weil es in der Elternschaft eine Verbindung zu dem ersten bekannten Berliner Coronavirus-Patienten gegeben hatte. Die Entscheidung der Schulleitung, die Kinder am Montag nach Hause zu schicken und die Schule auch am Dienstag geschlossen zu halten, hat indes bei der Senatsschulverwaltung am Montagnachmittag für Verwunderung gesorgt. „Wir haben die Schule aufgefordert, uns schnellstmöglich eine Bestätigung des Amtsarztes zu schicken, dass die Schließung der Schule erforderlich ist“, sagte Schul-Staatssekretärin Beate Stoffers der Berliner Morgenpost. Wenn eine Schule aus gesundheitlichen Gründen schließe, müsse dies immer unter Einschaltung des Gesundheitsamtes geschehen. „Ansonsten besteht Schulpflicht für die Kinder“, betonte die Staatssekretärin. Diese Regel gilt auch für Kindertagesstätten und weiterer Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden. Sollte es zu einem bestätigten Verdachtsfall kommen, ist es notwendig, dass die Schulleitung/Kitaleitung umgehend das zuständige Gesundheitsamt sowie die Schulaufsicht/Kitaaufsicht informiert. Alle wichtigen Hinweise dazu finden sich auf der Startseite der Senatsverwaltung für Bildung unter: www.berlin.de/sen/bjf/aktuelles/

Alle Entwicklungen im Coronavirus-Newsblog