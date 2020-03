CDU droht mit Untersuchungsausschuss zur Diese eG

Berlin. Die Berliner CDU droht der rot-rot-grünen Koalition mit einem Untersuchungsausschuss, um die Vorgänge rund um die „Diese eG“ aufzuklären. Die Genossenschaft hatte für die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Schöneberg Vorkaufsrechte für sieben Mietshäuser gezogen, von denen sechs umgesetzt wurden.

Das Geld dafür, insgesamt 23,5 Millionen Euro, bekam die „Diese eG“ aus zwei städtischen Quellen. In zwei Fällen als Eigenkapitalzuschuss von der Finanzverwaltung und über die Genossenschaftsförderung des Stadtentwicklungsressorts als Darlehen der Investitionsbank Berlin (IBB).

Umstritten dabei war besonders, dass Friedrichshais-Kreuzbergs grüner Baustadtrat Florian Schmidt die Genossenschaftler Kaufverträge für Mietshäuser unterzeichnen ließ, ohne dass die Finanzierung zu diesem Zeitpunkt gesichert war. Als dann doch für alle bis auf ein Gebäude die Fördermittel zugesagt waren, machte schnell der Argwohn die Runde, es habe politische Einflussnahme gegeben. Ohne diese Subventionen wären Schmidt oder der Bezirk womöglich schadenersatzpflichtig gewesen. Die Finanzverwaltung hat solche Spekulationen immer zurückgewiesen.

Förderung des Landes nach „politischen Anweisungen“

„Die Affäre, die in Friedrichshain begann, ist längst eine des rot-rot-grünen Senats geworden“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Montag. Sämtliche normale Bank-Mechanismen seien im Hinblick auf die IBB außer Kraft gesetzt worden, um die Fördermittel bewilligen zu können. „Das kann nur funktionieren, wenn es von oberster Stelle politische Anweisungen gab“, stellte Wegner fest. Der Senat wolle verschleiern, tricksen und wenig an die Öffentlichkeit dringen lassen. „Wir sehen keinen Aufklärungswillen beim Senat“, so der CDU-Chef: „Die Wahrscheinlichkeit für einen politischen Untersuchungsausschuss wird immer größer.“

Florian Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen).

Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Einschätzung der Christdemokraten basiert auf einem Studium der Unterlagen der Finanzverwaltung zum Diese-Komplex. Generalsekretär Stefan Evers hatte am Donnerstag vergangener Woche vier Stunden lang die elektronische Akte zur „Diese eG“ lesen dürfen.

Seine Erkenntnisse darf er aber nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Denn die Finanzverwaltung hat die Akte unter die höchste Geheimhaltungsstufe gestellt. Er könne ja verstehen, wenn persönliche Angaben oder Geschäftsgeheimnisse geschwärzt würden, sagte Evers. Aber es könne nicht sein, dass so die Aufklärungsmechanismen außer Kraft gesetzt würden. Evers tat sich deshalb extrem schwer, etwas über die Inhalte der Papiere zu berichten. Nur so viel: Die Wirtschaftlichkeitsberechnung habe die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgenommen, nicht die IBB.

In der Finanzverwaltung versteht man den Ärger des CDU-Abgeordneten nicht. Eine Geheimhaltung sei bei solchen Themen üblich. Außerdem habe man lieber die komplette Akte gezeigt als eine, die zu großen Teilen geschwärzt sei.

Evers kündigte an, er werde seine gewonnenen Einblicke dafür nutzen, in den nächsten Wochen weitere Anfragen zum Thema „Diese eG“ zu stellen. Zudem werde er die Finanz-Akten noch einmal mit einer größeren Gruppe von Parlamentariern einsehen, damit er sich darüber austauschen könne. Auch die Akten der Stadtentwicklungsverwaltung werde man sich ansehen und die in der Investitionsbank.