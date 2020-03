Fußball Trainer Fischer kündigt gegen Leverkusen Veränderungen an

Union-Coach Urs Fischer hat vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen Wechsel in seiner Startformation angekündigt. "Es gibt eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass wir den ein oder anderen frischen Spieler sehen", sagte der Schweizer vor dem Duell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1 und Sky). Mit welcher Aufstellung der Fußball-Bundesligist aus Berlin in Leverkusen antreten wird, verriet Fischer aber nicht.

23 Akteure werde er ins Rheinland und anschließend zum folgenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mitnehmen. Personell hat Fischer die volle Auswahl, da es im Team nach der Begegnungen gegen den VfL Wolfsburg (2:2) am Sonntag nur "kleine Blessuren" gegeben habe.

Mit Blick auf die vergangenen beiden Niederlagen seines Clubs in der Bundesliga (0:2, 2:3) gegen Leverkusen sagte Fischer, dass die Köpenicker daraus "das ein oder andere mitnehmen könnten". Der DFB-Pokal habe seine eigenen Gesetze. "Es bedarf einer besonderen Leistung, wenn wir hier weiterkommen wollen." Im letzten Spiel gegen Leverkusen habe man gesehen, dass sich die Mannschaft gegen die Werkself keine Fehler erlauben dürfe. "Die ersten beiden Tore, wo wir einen Fehler gemacht haben, nutzen die wirklich eiskalt aus, sind wirklich sehr effizient in solchen Situationen", sagte Fischer.

Obwohl die Unioner zuletzt vor 19 Jahren das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht haben, sei die Partie für sie kein "Bonus-Spiel". "Sonst hätten wir eigentlich gar nicht mitmachen müssen. Unser Ziel ist es, sich für die nächste Runde zu qualifizieren", sagte Fischer.