CDU will 2,5 Millionen für Digitalisierung von Kommunen

Briesen. Die Brandenburger CDU-Landtagsfraktion will im Nachtragshaushalt 2,5 Millionen Euro für die Digitalisierung von Kommunen einstellen. "In diesem Bereich gibt es noch Nachholbedarf", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Redmann der Deutschen Presse-Agentur am Montag bei der Klausur in Briesen (Oder-Spree). Das Geld solle dann dem Zweckverband Digitale Kommune Brandenburg - gegründet vom Städte- und Gemeindebund und den Kommunen des Landes - zur Verfügung gestellt werden.

Die finanziellen Mittel würden Vorhaben der Gemeinden zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse vorantreiben. "Wir sehen, dass Brandenburg bei diesem Thema bislang im Hintertreffen ist", sagte Redmann. Man sei noch sehr weit davon entfernt, dass alle Verwaltungsprozesse im Land online erledigt werden können. "Unser Ziel ist, dass der Bürger nicht mehr aufs Amt muss", betonte er. Das sei eine große Aufgabe, die noch Jahre in Anspruch nehmen werde. Da benötigten die Gemeinden Unterstützung.

Thema auf der Klausurtagung sei auch der von der rot-schwarz-grünen Koalitionsregierung beschlossene Zukunftsinvestitionsfonds von einer Milliarde Euro in den kommenden zehn Jahren gewesen. "Das Geld soll für die umfassende Modernisierung des Landes eingesetzt werden", hieß es. "Wir gehen davon aus, dass Brandenburg bei der Neuverteilung der Industriestandorte ein sehr gutes Stück vom Kuchen abbekommt", sagte der Fraktionsvorsitzende. 100 Millionen Euro seien im Zusammenhang mit der Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla eingeplant. Es gehe dabei um Verkehrsanbindungen und die Schaffung von Infrastrukturen. "Jetzt werden die Entscheidungen getroffen, ob Brandenburg in den nächsten Jahren selbst gutes Geld verdienen kann."