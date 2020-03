Eigentümer von Rigaer Straße 94 weiter unklar

Berlin. Im jahrelangen Streit um das zum Teil besetzte Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain scheitert der Senat weiterhin an der Klärung der Eigentümerverhältnisse. Daran habe auch ein Treffen im September mit einem möglichen Eigentümervertreter und dessen Anwalt nichts geändert, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag. Er habe sich am 13. September 2019 in einer Anwaltskanzlei mit dem Mann und einem Anwalt getroffen.

Die Eigentümerstruktur der Investmentgesellschaft, der das Haus Nummer 94 gehört, habe der Mann aber nicht aufklären können, berichtete Geisel. Er habe seinen Namen nicht genannt und ebenso wie der Anwalt zwar Nachweise angekündigt, die seien aber ausgeblieben. "Seitdem ist Schweigen."

Ende August 2019 hatte Geisels Gesprächspartner, den der Sender RBB als den Eigentümer des Hauses vorstellte, in der "Abendschau" dem Senat schwere Vorwürfe gemacht. "Es ist belastend. Wir bitten die Polizei um Hilfe, wir bitten das Bezirksamt um Hilfe, und werden eigentlich von denen im Stich gelassen", sagte der Mann. Weil er angesichts der gewaltbereiten Linksautonomen unter den Hausbewohnern um seine Sicherheit fürchte, wollte der Mann laut RBB nicht mit seinem Namen genannt werden.

In der Umgebung der Rigaer Straße greifen vermummte Linksextremisten seit vielen Jahren immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos.