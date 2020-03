Viele Veranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung

Manja Schüle (2.v.r.), Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg, spricht in der Staatskanzlei Potsdam auf der Jahres-Pressekonferenz der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Neben ihr sitzen Ines Reich (l-r), Leiterin der Gedenkstätte Leistikowstraße Potsdam, Insa Eschebach, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgischen Gedenkstätten, und Florian Engels, Regierungssprecher der Staatskanzlei.

Potsdam. Mit Überlebenden der Konzentrationslager und zahlreichen Veranstaltungen wollen die Gedenkstätten in Brandenburg den 75. Jahrestag der Befreiung begehen. "Es ist eine große Ehre für uns, dass rund 60 Überlebende die beschwerliche Reise auf sich nehmen und zu uns kommen werden", sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, am Montag auf der Jahrespressekonferenz in Potsdam.

Die ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen seien heute zwischen 95 und 100 Jahre alt. Es sei vielleicht die letzte Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, betonte Drecoll. "Sie stehen ganz im Zentrum dieses Jahrestages."

Der 8. Mai 1945 sei ohne Zweifel einer der wichtigsten Tage in der Geschichte des Landes Brandenburgs und Deutschlands, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Er erinnere an das Ende des Zweiten Weltkriegs und des jahrelangen Terrors durch den Nationalsozialismus.

Angesichts der Zunahme "politischer Provokationen der politischen Rechten und geschichtsrevisionistischer Interventionen durch einige Gedenkstättenbesucher" in den vergangenen Jahren unterstrich Schüle die Bedeutung der Erinnerungsarbeit. Denn: "Schon wieder lassen Extreme ihren Worten Taten folgen." Die Ministerin ergänzte: "Nie war die Gedenkstättenarbeit, nie waren die authentischen historischen Orte wichtiger als heute."

Im vergangenen Jahr besuchten etwa 850 000 Menschen die Gedenkstätten und Museen der Stiftung. Mehr als 100 Veranstaltungen, 5400 pädagogischen Programmpunkte sowie Führungen und Workshops standen auf dem Programm.