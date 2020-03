Corona-Newsblog Berlin: Bislang sechs Coronavirus-Infizierte - Warteschlange an Charité

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hat sich auf sechs erhöht. Es gibt zudem rund 200 identifizierte Kontaktpersonen , teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in Berlin mit.

in hat sich auf sechs erhöht. Es gibt zudem rund 200 identifizierte , teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in Berlin mit. Bei den sechs Infizierten handele es sich um eine Frau und fünf Männer, darunter ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf und ein Arzt einer Neuköllner Tagesklinik . Mehrere Kontaktpersonen seien kontaktiert und isoliert worden.

und ein . Mehrere Kontaktpersonen seien kontaktiert und isoliert worden. Die Charité berichtet von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums .

berichtet von einer an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des . Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die Absage von Großveranstaltungen für einen "möglichen Weg" . Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnt er ab.

(SPD) hält die Absage von für einen . Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnt er ab. Informationen über den Umgang mit dem Virus erhalten Betroffene unter der Telefonnummer 030 90 28 28 28, der Hotline der Gesundheitsverwaltung. Die Berliner Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung wollen noch in dieser Woche einen Fahrdienst für mögliche Coronavirus-Verdachtsfälle starten.

Berlin. Die Berliner Morgenpost informiert im Newsblog über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle überregionalen und internationalen Corona-News lesen Sie hier.

18.20 Uhr: Sechster Coronavirus-Fall in Berlin

In Berlin ist am Abend ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden. Ein Mann aus Mitte hatte mit dem 22-Jährigen der am Sonntag als erste Person in Berlin positiv getestet wurde, in einem Großraumbüro zusammengearbeitet. Sein positives Testergebnis wurde heute bekannt. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat alle zuständigen Amtsärztinnen und Amtsärzte aufgefordert, umgehend die Testung aller Personen in dem Großraumbüro durchzuführen.

16.28 Uhr: Feuerwehr und Kassenärztliche Vereinigung wollen Fahrdienst starten

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin und die Berliner Feuerwehr wollen in dieser Woche mit einem Fahrdienst starten, um Patienten mit sehr schweren Erkältungserkrankungen – zu Hause oder in Pflegeheimen – anzufahren und gegebenenfalls Tests auf das Coronavirus durchzuführen. Die Feuerwehr werde dazu vier Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die mit Fahrer, Assistenzpersonal und notwendiger Schutzausrüstung ausgestattet sind, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Die Ärzte würden demnach vom ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV Berlin gestellt. Der fahrende Dienst werde dann täglich von 7 bis 22 Uhr im Einsatz sein und ausschließlich dann angefordert, wenn sich über die Leitstelle der KV Berlin (Telefonnummer: 116117) herausgestellt habe, dass die Anrufer schwere Erkältungssymptome aufweisen und einen Hausbesuch benötigen.

Mit diesem Angebot werde nicht nur den Menschen in Berlin geholfen, die Angst haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Auch die Praxen würden entlastet, die sich seit Tagen Sorgen machen, wie sie Verdachtsfälle ohne Schutzausrüstung behandeln und testen sollen, so Burkard Ruppert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Berlin. Ruppert teilte weiter mit: „Es ist uns immens wichtig, dass sich Ärzte und deren Praxispersonal nicht unnötig Risiken aussetzen, wenn kein ausreichender Schutz vorhanden ist.“

Coronavirus in Berlin - Wichtige Informationen der Behörden im Überblick:

16.14 Uhr: Berliner Coronavirus-Hotline soll ausgebaut werden

Aufgrund stark gestiegener Anruferzahlen soll die Berliner Coronavirus-Beratungshotline personell aufgestockt werden. „Wir erhöhen jetzt die Kapazitäten“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag. Mehrere Krankenhäuser seien bereits kontaktiert worden und hätten einen „Schub an Unterstützung“ zugesagt.

Die Hotline war Ende Januar von der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit geschaltet worden. Unter der Telefonnummer 030 9028-2828 nehmen Fachleute seitdem Fragen entgegen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien war die Zahl der Anrufer in der vergangenen Woche auf mehrere Hundert pro Tag angestiegen.

16.10 Uhr: Hamsterkäufe in Berlin - So erklärt der Handel leere Regale

Wer dieser Tage zum Einkaufen geht, findet oft eine ähnliche Situation vor. Seit das Coronavirus nach Deutschland geschwappt ist, steigt die Nachfrage im Einzelhandel, im Fokus der Kunden stehen haltbare Lebensmittel. Das berichtet Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Gibt es Lieferengpässe in Berlin? Darf man eigentlich unbegrenzt Hamsterkäufe tätigen? Alle Antworten hier.

15.29 Uhr: Auch Vivantes will Anlaufstellen für Coronavirus-Tests eröffnen

Nach der Charité wollen auch Vivantes-Kliniken in Berlin Einrichtungen zur Abklärung von Coronavirus-Verdachtsfällen eröffnen. Geplant seien dafür die Standorte Wenckebach-Klinkum in Tempelhof sowie im Prenzlauer Berg, teilte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Anlaufstellen sollen getrennt vom Klinikbetrieb eingerichtet werden. Vivantes sei derzeit dabei, deren Einrichtung zu organisieren. Ein Eröffnungsdatum nannte die Sprecherin nicht.

15.20 Uhr: Friedrichshainer Grundschule öffnet am Mittwoch wieder

Die wegen des Coronavirus' geschlossene Modersohn-Grundschule in Friedrichshain soll am Mittwoch wieder öffnen. Das teilt die Senatsverwaltung für Bildung beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. In einem späteren Tweet stellte die Senatsverwaltung für Bildung richtig, dass in der Filiale an der Corinthstraße kein Unterricht stattfindet.

15.09 Uhr: Warteschlange an Charité-Untersuchungsstelle zu Coronavirus

Menschen mit Atemschutzmasken stehen am Dienstagnachmittag vor der Corona-Untersuchungsstelle der Charité und warten auf Einlass.

Foto: Sven Darmer

Die Charité hat von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums berichtet. Am Dienstagmittag habe es bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, sagte der Ärztliche Direktor der Charité, Prof. Ulrich Frei, im Anschluss an die Senatssitzung. Am Dienstagmorgen hatte die neue Anlaufstelle ihre Arbeit aufgenommen.

Frei sagte, er hoffe nicht, dass die Untersuchungsstelle zu einer Dauereinrichtung werde. Das Pilotprojekt soll aber Vorbild für andere Krankenhäuser sein. Das Interesse daran sei groß. „Die Charité kann das nicht für die ganze Stadt machen“, sagte Frei. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) versicherte, weitere Kliniken würden folgen.

Die neu eingerichtete Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Patienten auf dem Virchow-Campus am Dienstagvormittag.

Foto: BM

Frei schilderte, die Notaufnahme werde zunehmend frequentiert von Menschen, die testen lassen wollten, ob sie mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert seien. Darunter seien viele Fälle, bei denen es lediglich im Hals kratze oder der Nachbar in Italien gewesen sei. „Auch solche Patienten kann man nicht einfach wegschicken, die muss man untersuchen“, sagte Frei.

Schon vor einer Woche sei deshalb die Idee entstanden, auf dem Gelände des Virchow-Krankenhauses ein Gebäude zu suchen, das in keinem Zusammenhang mit der Notaufnahme und der restlichen Klinik stehe. Durch das separate Haus lasse sich auch das Risiko verringern, dass medizinisches Personal in der Notaufnahme durch Patienten infiziert werde und anschließend in Quarantäne müsse.

14.38 Uhr: Tempelhofer Grundschulklassen in italienischem Ski-Gebiet

Zwei Tempelhofer Grundschulklassen sind aktuell in italienischem Ski-Gebiet unterwegs. Schüler der Tempelherren-Grundschule und der Mascha-Kaléko-Grundschule sind am vergangenen Donnerstag zu ihrer Klassenfahrt nach Südtirol aufgebrochen. Südtirol zählt momentan nicht zu den Risikogebieten, in angrenzenden italienischen Provinzen sind allerdings bereits Infizierte gemeldet. Am Freitag kehren die Kinder wie geplant von ihrer Klassenreise nach Berlin zurück, bestätigte Frank Dieckmann, Schulleiter der Tempelherren-Grundschule, gegenüber der Berliner Morgenpost.

14.27 Uhr: Anti-Terror-Übung wird verschoben

Die für den 11. März geplante Anti-Terror-Übung in Berlin mit etwa 3000 Mitwirkenden wird verschoben. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mit. Beschäftigte von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen können damit in der jetzigen Situation ihrer regulären Arbeit nachgehen und werden nicht durch eine ganztägige Übung gebunden, heißt es in einer Mitteilung. "Die ursprünglich für die Übung vorgesehenen Räumlichkeiten des Führungsstabes der Berliner Feuerwehr stehen nicht zur Verfügung, weil diese vom Stab Feuerwehr für die aktuelle Lage genutzt werden. Die Krisenstäbe der Betreiber kritischer Infrastrukturen sind ebenfalls mit der aktuellen Situation beschäftigt", so die Innenverwaltung.

Lesen Sie auch: Coronavirus-Symptome - Wo sind die Unterschiede zur Grippe?

14 Uhr: Müller zum Coronavirus - Absage von Veranstaltungen „möglicher Weg“

Dilek Kalayci (SPD), Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, spricht neben Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht im Roten Rathaus über den aktuellen Stand in der Coronavirus-Bekämpfung.

Foto: dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die Absage von Veranstaltungen für einen möglichen Weg, um eine stärkere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnt er aber ab. „Wir müssen reagieren auf diese besondere Situation, auch mit der Absage von Veranstaltungen“, sagte er am Dienstag in Berlin. Von Veranstaltungen mit vielen Besuchern gehe ein besonderes Risiko aus. „Wir reagieren sachgerecht und mit Besonnenheit“, ergänzte Müller. Es sei wichtig, kein Risiko einzugehen.

Der Berliner Senat hat über Maßnahmen zur Eindämmung des #Coronavirus informiert. Wir müssen weiterhin besonnen auf die besondere Situation reagieren, auch mit der Absage von großen Veranstaltungen und temporären Schulschließungen. Beides wird im Einzelfall geprüft. #COVID2019 pic.twitter.com/1B4qtP8U3d — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) March 3, 2020

Es sei richtig, dass Schulen direkt Maßnahmen ergriffen hätten, so Müller. Trotzdem sei man sich im Senat einig darüber, dass man schnell zu einem „normalen, geordneten Schulbetrieb“ zurückkehren wolle. „Es kann keine flächendeckende Lösung sein, dass wir den Schulbetrieb einstellen.“ Vielmehr solle gezielt auf die Menschen reagiert werden, die sich mit dem Virus infiziert hätten. In Berlin hatten mehrere Schulen ihren Betrieb eingestellt.

Das öffentliche Leben müsse aber weitergehen, so Müller. Außerdem warnte er vor Großeinkäufen: „Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe, das sagen uns alle Experten.“

Anmerkung: Die Nachrichtenagentur dpa hat die ursprüngliche Überschrift berichtigt. Damit wird klargestellt, dass Regierungschef Müller nicht zur Absage rät, dies aber für einen möglichen Weg hält.

13.19 Uhr: Fünf Coronavirus-Infizierte in Berlin

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hat sich auf fünf erhöht. Es gebe zudem rund 200 identifizierte Kontaktpersonen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag in Berlin mit. Bis Montagabend waren drei Coronavirus-Infektionen in Berlin bekannt, es wurden am Dienstag dann zunächst zwei neue Fälle diagnostiziert.

Bei den fünf Infizierten handele es sich um eine Frau und vier Männer, darunter ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf und ein Arzt einer Neuköllner Tagesklinik. Mehrere Kontaktpersonen der Erkrankten seien kontaktiert und isoliert worden; sie sollten getestet werden.

Bei den Infizierten sei ein Zusammenhang mit Reisen festzustellen, erklärte Kalayci. Eine weitere Auffälligkeit sei, dass die fünf Fälle nichts miteinander zu tun hätten. Mit einem schnellen Ende sei nicht zu rechnen. Es sei nicht davon auszugehen, dass es nur um wenige Wochen gehe. „Es kann durchaus passieren, dass wir mehrere Jahre mit dem Virus leben müssen. Keiner kann die Ausbreitung verhindern.“

13.15 Uhr: Auch die Ehefrau des 51-Jährigen befindet sich in häuslicher Quarantäne

Brandenburgs Gesundheitsministerium informierte am Dienstag über die Verbreitung des neuartigen Coronavirus'. Der 51-Jährige, der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war, hatte sich am Montagvormittag in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder gemeldet. Danach fuhr er mit dem Auto in die Rettungsstelle Hennigsdorf. Dort bestätigte dann der Test das Coronavirus. Der Mann befindet sich in häuslicher Quarantäne. Alle Personen, mit denen er in den Kliniken in Kontakt war, wurden isoliert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne - sowie auch die Frau des 51-Jährigen. Außerdem wurden Mitreisende des Infizierten identifiziert. Bei ihnen handelt es sich um ein befreundetes Paar aus Berlin, welches sich auch in häuslicher Quarantäne befindet.

13.10 Uhr: Bernhard-Heiliger Stiftung sagt Veranstaltung im Kunsthaus Dahlem ab

Am Donnerstag, 5. März 2020, war die Präsentation von Zazzaro Ottos „Es wäre nicht passiert…“ und ein Künstlergespräch mit dem Bernhard-Heiliger-Stipendiaten Zazzaro Otto und dem Kunsthistoriker Dr. Ernst A. Busche im Kunsthaus Dahlem am Käuzchensteig geplant. Die Stiftung teilte mit, dass die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage wegen des Coronavirus verschoben werden muss und bittet die kurzfristige Terminänderung zu entschuldigen.

12.55 Uhr: Mehrere Berliner Schulen wegen Coronavirus geschlossen

Die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain.

Foto: afp

In Berlin sind mehrere Schulen wegen des Coronavirus geschlossen worden. Nach der Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain wurde auch ein nahe gelegener Teil der Modersohn-Grundschule geschlossen. Dabei gehe es um eine Filiale der Grundschule, die sich auf dem Gelände der weiterführenden Lasker-Schule befindet, sagte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Dienstag.

Auch die private Berlin Metropolitan School in Mitte, die Vor- und Grundschule sowie die Sekundarstufe umfasst, stellte am Dienstag vorübergehend den Betrieb ein. An der Emanuel-Lasker-Schule soll sich laut dem Senat ein Lehrer oder eine Lehrerin auf einer Ski-Reise in Norditalien infiziert haben. Jetzt sollen rund 80 Kontaktpersonen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet werden. Frühestens danach könne die Schule wieder öffnen.

12.21 Uhr: Night of Sports in Berlin abgesagt

Die Night of Sports wird wegen des Coronavirus abgesagt. Die Veranstaltung war eigentlich für den 21. März im Maritim Hotel in Berlin geplant. Wie Michael Grabitz von der BTFB Sport Events GmbH der Berliner Morgenpost mitteilt, wollen die Veranstalter die rund 1000 Gäste keinem Risiko aussetzen. „Es handelt sich um eine vorausschauende Maßnahme“, so Grabitz. Ein Ersatztermin werde noch gesucht. Bei der Night of Sports werden Mannschaft aus dem Amateurbereich mit dem Berliner Amateursportpreis geehrt.

12.09 Uhr: Hertha-Spieler sollen auf Autogramme und Selfies verzichten

Hertha BSC empfiehlt seinen Spielern, vorerst auf Autogramme und Selfies zu verzichen. Der Bundesligist schreibt beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts haben wir unseren Spielern empfohlen, zunächst einmal keine Autogramme mehr zu schreiben und auf Selfies mit den Fans zu verzichten. Wir bitten um Verständnis."

#Infotweet: Mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (@rki_de) haben wir unseren Spielern empfohlen, zunächst einmal keine Autogramme mehr zu schreiben und auf Selfies mit den Fans zu verzichten. Wir bitten um Verständnis. #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 3, 2020

11.45 Uhr: Charité öffnet Untersuchungsstelle

Am Virchow-Klinikum ist eine Untersuchungsstelle für Menschen mit Corona-Symptomen eingerichtet worden.

Foto: BM

Die Charité hat auf ihrem Campus Virchow-Klinikum am Dienstag eine Untersuchungsstelle für Patienten mit Symptomen einer Coronavirus-Infektion eröffnet. Die Einrichtung solle als Modellprojekt für andere Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg fungieren, teilte Sprecherin Manuela Zingl mit. „Nur Patienten mit Symptomen sollten die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen“, betonte Zingl. Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben, sollen demnach zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030/90282828) oder ihren Hausarzt anrufen. Dort werde eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen ausgesprochen.

Die Stelle an der Charité ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Dort werden Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum genommen.

11.40 Uhr: Coronavirus-Fall in Brandenburg - Pflegepersonal und Ehefrau isoliert

Nach dem ersten Coronavirus-Fall in Brandenburg versucht der Landkreis Oberhavel, alle Kontaktpersonen des Mannes der vergangenen Tage ausfindig zu machen. „Ziel ist es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen“, sagte Amtsarzt Christian Schulze am Dienstag in einer Mitteilung. Der Mann selbst wurde bereits am Montag „häuslich isoliert“. „Er befindet sich in einem stabilen Zustand“, teilte der Landkreis mit.

Der 51 Jahre alte Mann aus Hohen Neuendorf war den Angaben zufolge am Montagvormittag zunächst in die Asklepios-Klinik in Birkenwerder gekommen und anschließend in die Rettungsstelle Hennigsdorf gebracht worden. Dort wurde er auf den neuartigen Erreger Sars-CoV-2 positiv getestet. Alle Personen des Pflegepersonals, mit denen der Mann in den Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, wurden dem Landkreis zufolge umgehend isoliert. „Häusliche Quarantäne wurde für sie ebenso angeordnet wie für die Ehefrau des Mannes.“

Nach Angaben von Landrat Ludger Weskamp (SPD) wurden auch die Mitreisenden des Mannes bereits isoliert. Er hatte sich nach der Rückkehr von einer Reise nach Südtirol mit grippalen Symptomen wie Fieber und Husten in ärztliche Behandlung begeben.

Eine weitere Ausbreitung des Virus sei in Oberhavel genauso wie in ganz Deutschland zu erwarten, hieß es. „Die Lage entwickelt sich aktuell sehr dynamisch“, sagte Weskamp. „Daher ergreifen wir derzeit in unserem Landkreis alle erforderlichen Maßnahmen, um auf weitere Fälle gut vorbereitet zu sein und stehen dafür in engem Kontakt mit den Kliniken, dem Rettungsdienst und den Gesundheitsbehörden.“ Die Menschen in Oberhavel bat er, die Hygienehinweise zum Selbstschutz und zum Schutz anderer zu beachten.

10.50 Uhr: Apotheker-Kongress in Berlin abgesagt

Aufgrund der Corona-Lage ist die Interpharm, Deutschlands größter pharmazeutischer Fachkongress für Apotheker, in Berlin abgesagt worden. Nach Rücksprache mit den Berliner Gesundheitsbehörden erscheine das Risiko, dass es auf der Messe zu Infektionen komme, als zu hoch, teilten die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit. Müssten teilnehmende Apotheker in Quarantäne, könnte das ein ernsthaftes Problem für die Arzneimittelversorgung in Deutschland darstellen, hieß es.

8 Uhr: Warnstreiks beim Facility Management der Charité ausgesetzt

Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik bei der Charité-Tochter CFM wegen des Coronvirus‘ vorerst für diese Woche ausgesetzt. „Wir handeln verantwortungsvoll und wollen in den Krankenhausbereichen keine unkontrollierbaren Verbreitungsherde durch das Virus riskieren“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Die Mitarbeiter des Facility Managements wollten mit der Frühschicht wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Gewerkschaft verhandelt über die Einführung eines Tarifvertrages.

6 Uhr: Berliner Senat gibt um 13 Uhr Pressekonferenz

Der Senat will heute im Roten Rathaus um 13 Uhr in einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Corona-Infektionen in Berlin informieren. Auf Einladung von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop treffen sich Vertreter der Berliner Wirtschaft zu einem runden Tisch, um sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auszutauschen (17 Uhr).

1.32 Uhr: Ministerium gibt Lagebericht zu Coronavirus - Erster Krankheitsfall in Brandenburg

Angesichts der jüngsten Entwicklung bei der Verbreitung des neuartigen Coronavirus will Brandenburgs Gesundheitsministerium am Dienstag über die aktuelle Lage informieren. Zuvor war in Brandenburg erstmals ein Mensch positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Nach Ministeriumsangaben handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus Oranienburg (Oberhavel), der kürzlich von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt ist. Er sei inzwischen „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand, sagte der Sprecher des Ministeriums, Tobias Arbinger.

+++ Montag, 02.03.2020 +++

22.46 Uhr: Erste öffentliche Schule in Berlin schließt wegen Coronavirus

In Berlin bleibt am Dienstag die erste öffentliche Schule wegen des neuartigen Coronavirus' geschlossen. Es handle sich um die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain, sagte der Sprecher der Senatsbildungsverwaltung, Martin Klesmann, am Montagabend. Ein Lehrer habe sich offenbar auf einer Ski-Reise mit 74 Schülern und sechs Lehrkräften nach Südtirol infiziert, woraufhin jetzt rund 80 Kontaktpersonen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet werden müssten. Frühestens danach könne die Integrierte Sekundarschule wieder öffnen. Sie bleibt laut Klesmann vorerst auf Empfehlung der Senatsgesundheitsverwaltung geschlossen.

20.30 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf drei

In Berlin sind Stand Montagabend zwei Männer und eine Frau mit dem Coronavirus infiziert. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gab am Abend im RBB bekannt, dass ein Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte positiv auf das Virus getestet worden seien.

Am späten Sonntagabend war der erste bestätigte Corona-Fall in Berlin bekannt geworden. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Mitte, der derzeit im Virchow-Klinikum behandelt wird. Mit dem Erkrankten standen 60 Menschen in Kontakt, die nun auch getestet werden. Kalayci erklärte im RBB: "Auf dem Weg hierher habe ich die Nachricht erhalten, dass wir zwei neue positive Fälle haben. Der eine Fall ist in Mitte und der zweite Fall ist in Marzahn-Hellersdorf. Einmal ist ein Mann und einmal ist eine Frau betroffen. Die beiden Fälle haben nichts mit dem ersten Fall zu tun."

Die Gesundheitsbehörden wollen laut Kalayci wie beim ersten Fall vorgehen. Es sollen schnell Kontaktpersonen identifiziert werden. "Wo hatte der Patient in den letzten 14 Tagen Kontakte, und wenn die Kontaktpersonen identifiziert sind, dann werden sie isoliert und auch getestet. Das ist die Strategie, um zu verhindern, dass eventuell andere Kontaktpersonen wieder andere anstecken", sagte die Gesundheitssenatorin am Montagabend im RBB.

20.00 Uhr: Erster Corona-Fall in Brandenburg

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 51 Jahre alten Mann aus Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Er sei „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand. Arbinger berief sich auf das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

An den vergangenen Tagen habe der Mann unter hohem Fieber gelitten. Der Sprecher kündigte für Dienstagmittag eine Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums an.

19.40 Uhr: Alle Mitarbeiter von "Tropical Islands" negativ getestet

Entwarnung für 104 betroffene Mitarbeiter des Erlebnisbads Tropical Islands in Krausnick (Dahme Spreewald): Die Tests auf das neuartige Coronavirus sind für alle negativ ausgefallen. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Er berief sich auf das Landratsamt in Lübben.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass sich ein Coronavirus-Infizierter aus Nordrhein-Westfalen in dem Freizeitresort aufgehalten habe. Näheren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, etwa bei der Essensausgabe. Sie galten daraufhin nach Definition des Robert Koch-Instituts als Kontaktpersonen zweiten Grades - das heißt, sie mussten nicht isoliert werden und der Test war freiwillig.

16.34 Uhr: Feuerwehr - Import von Corona-Fällen nach Berlin "wahrscheinlich"

Die Berliner Feuerwehr schätzt den Import von Fällen in die Hauptstadt mittlerweile als „wahrscheinlich“ und das Risiko für die Bevölkerung als „mäßig“ ein. Damit folgt sie dem Bundesgesundheitsministerium, das die Risiken am Montagmorgen von „gering“ hochgestuft hat. So geht es aus der Medizinischen Handlungsanweisung (Standard Operating Procedure, SOP) der Behörde hervor, die im Internet öffentlich abrufbar ist und fortlaufend aktualisiert wird.

„Wir sind sensibilisiert, gut aufgestellt und befinden uns in engem Austausch mit der Senatsgesundheitsverwaltung“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Dabei stehe vor allem der Schutz der eigenen Mitarbeiter im Fokus. „Wir betrachten uns als kritische Infrastruktur. Der Rettungsdienst soll so lang wie möglich funktionieren.“ Man müsse immer damit rechnen, dass ein Erkrankter anruft. Entsprechend groß sei der Informationsbedarf bei den Feuerwehrleuten und die Führung für die Kollegen ansprechbar.

Außerdem habe man einen eigenen Pandemiestab mit rund zehn Mitarbeitern geschaffen, der sich etwa mit der Beschaffung von Schutzkleidung befasst, so Kirstein weiter. Darin säßen etwa Vertreter des Rettungsdienstes, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Personalplanung oder des Personalrats. Für den Fall, dass viele Kollegen krankheitsbedingt ausfallen würden, gebe es bereits einen Plan. Man würde etwa nicht mehr nach der 44-Stundenwoche sondern je nach Bedarf mehr arbeiten.

16.27 Uhr: Beelitzer Frühlingsmarkt abgesagt

Die Stadt Beelitz hat wegen des Coronavirus den für das Wochenende geplanten Frühlings- und Ostermarkt abgesagt. "Es liegt uns absolut fern, Panik zu schüren", sagte Bürgermeister Bernhard Knuth am Montag in einer Pressemitteilung. Viele Menschen seien wegen des Virus aber verunsichert. "Vor allem aber gibt es keine klaren Vorgaben vonseiten des Bundes oder des Landes, wie sich Veranstalter verhalten sollen“, erklärte Knuth. In en vergangenen Jahren hatten bis zu 3000 Menschen den beliebten Frühlingsmarkt besucht.

16.13 Uhr: Coronavirus - Testergebnisse für "Tropical Islands"-Mitarbeiter

Seit Montagnachmittag haben 90 Mitarbeiter des Freizeitbades "Tropical Islands" in Krausnick (Dahme-Spreewald) Gewissheit. Keiner von ihnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. 14 Testergebnisse stehen derweil noch aus. Diese Ergebnisse werden für Montagabend erwartet. Die Mitarbeiter hatten an dem freiwilligen Test teilgenommen, nachdem in der vergangenen Woche bei einem Mann aus Nordrhein-Westfalen das Coronavirus nachgewiesen worden war. Dieser war zuvor mehrere Tage im "Tropical Islands" zu Gast.

15.40 Uhr: Ramona Pop lädt zur Krisenkonferenz

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat Spitzenverteter der Berliner Wirtschaft für den morgigen Dienstag zu einem Round-Table-Treffen eingeladen, um sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auszutauschen. „Spätestens mit der Absage der ITB ist die Wirtschaft in Berlin von den wirtschaftlichen Folgen der Verbreitung des Covid-19 betroffen. Beim Round Table wollen wir insbesondere über Unterstützungsbedarfe und Unterstützungsmöglichkeiten sprechen, um die Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft zu ermitteln und so weit wie möglich abzufedern", teilte Pop am Montag mit.

Die Berlin Metropolitan School am Montag

Foto: Julian Würzer

15.01 Uhr: Erste Schule in Berlin geschlossen - Senatsverwaltung verwundert

Die Berlin Metropolitan School an der Linienstraße in Berlin-Mitte setzt als erste Schule in der Hauptstadt wegen des Coronavirus bis mindestens Dienstag den Betrieb aus. Lehrer, Eltern und Kinder wurden am Montag darüber informiert. Der Grund ist, der erste Coronavirus-Fall in Berlin. Es soll Verbindungen in die Elternschaft geben. An der Schule selbst gebe keinen Verdachtsfall. Dennoch sei die Schule vorsorglich geschlossen worden, da dies ein hohes Risiko für die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium darstelle, heißt es in einem Schreiben der Schulleitung an die Eltern, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Falls die Schule auch in den nächsten Tagen wegen Gesundheitsbedenken nicht wieder öffnen könne, würden die Schülerinnen und Schüler via Online-Learning unterrichtet, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Entscheidung, die Schule zu schließen, sorgte bei der Senatsschulverwaltung für Verwunderung. "Wir haben die Schule aufgefordert, uns schnellstmöglich eine Bestätigung des Amtsarztes zu schicken, dass die Schließung der Schule erforderlich ist“, sagte Schul-Staatssekretärin Beate Stoffers der Berliner Morgenpost. Bislang sei dies noch nicht erfolgt, sagte Stoffers um 15 Uhr. Wenn eine Schule aus gesundheitlichen Gründen schließe, müsse dies immer unter Einschaltung des Gesundheitsamtes geschehen. „Ansonsten besteht Schulpflicht für die Kinder“, betonte die Staatssekretärin. Die Berlin Metropolitan School hat 1060 Schülerinnen und Schüler. 200 Mitarbeiter sind angestellt.

14.53 Uhr: Schutzausrüstung der Berliner Polizei gegen Infektionen

Berliner Polizisten sind zum Schutz gegen Krankheitserreger oder Chemikalien grundsätzlich mit einem Ausrüstungspaket ausgestattet. Enthalten sind darin: Schutzbrille, eine professionelle FFP3-Mundschutzmaske, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Dieses Paket sollten jeder Streifenpolizist und die Mitglieder der Bereitschaftseinheiten und Spezialeinsatzkommandos im Dienst bei sich im Streifenwagen oder im Mannschaftswagen haben.

Die Polizei wies in der aktuellen Situation darauf hin, dass der Coronavirus nichts an dieser üblichen Ausstattung ändere. Im Dienst seien Polizisten immer wieder mit Menschen, die Träger von Krankheitserregern seien, konfrontiert. So sind zum Beispiel in der Drogenszene bestimmte Krankheiten wie Hepatitis verbreitet.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte vor einer Woche kritisiert: „Es verfügen nicht alle über die persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Masken (FFP3), Nitril-Handschuhen, Händedesinfektionsmittel sowie Augenschutzbrille, die ab 2014 verteilt wurde und in Teilen schon sein Verfallsdatum erreicht hat.“

14.39 Uhr: Hotels und Gastronomen sehen Einbußen wegen Coronavirus

Abgesagte Tagungen, Empfänge und Feiern - durch das neuartige Coronavirus entgehen Hotels und Gastronomen nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga Einnahmen in unbezifferter Höhe. Einzelne Hotels an Messestandorten berichteten von erheblichen Stornierungen, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband am Montag in Berlin mit. Unter den Absagen großer internationaler Messen in Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Berlin litten nicht nur Hotels, sondern auch sehr stark Catering-Firmen sowie Restaurants, die Messebesucher bewirten.

Abgesagt wurde etwa die weltgrößte Reisemesse ITB, die an diesem Mittwoch in Berlin beginnen sollte. Hotels und Eventgastronomen meldeten Umsatzeinbußen im sechs- bis siebenstelligen Bereich, sagte Verbandspräsident Guido Zöllick. Seriös lasse sich der Schaden aber noch nicht beziffern. Dennoch fordert der Verband bereits Liquiditätshilfen, Fördermaßnahmen sowie Steuerentlastungen von der Bundesregierung.

13.51 Uhr: Dehoga erwartet staatliche Unterstützung für geschädigte Betriebe

Nach der Absage der Internationalen Tourismusbörse (ITB) und weiteren Veranstaltungen, inbesondere in Messe-Städten, erwartet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Einbußen im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich im Gastgewerbe. Wegen der steigendenden Belastungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus fordert die Dehoga staatliche Unterstützung. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Bundesregierung effektive Liquiditätshilfen und Fördermaßnahmen verabredet, die schnell und unbürokratisch wirken", so Verbandschef Guido Zöllick am Montag in einer Mitteilung.

13.49 Uhr: Coronavirus: Charité richtet Untersuchungsstelle ein

Die Berliner Charité hat am Campus Virchow-Klinikum eine separate Untersuchungsstelle für Menschen mit Coronavirus-Verdacht eingerichtet. Ziele seien, die Notaufnahme und andere Anlaufstellen zu entlasten sowie Kontakte zwischen möglicherweise Infizierten und Nichtinfizierten auszuschließen, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Montag in Berlin. Bei der Stelle handele es sich um ein kleines Häuschen mit verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten.

Nach der Untersuchung eines Patienten am Sonntag, bei dem im Nachhinein eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt wurde, musste die Notaufnahme am Standort Virchow-Klinikum geschlossen werden.

13.46 Uhr: Freie Universität - keine Dienstreisen in Risikogebiete

Die Freie Universität (FU) genehmigt derzeit keine Dienstreisen in Coronavirus-Risikogebiete. Bereits erteilte Genehmigungen für anstehende Dienstreisen seien von den Verantwortlichen zurückzunehmen. Stornierungskosten würden von der Universität übernommen, hieß es auf der FU-Website am Montag.

13.16 Uhr: CDU: Berliner zu spät über Corona-Fall informiert

Der gesundheitspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Tim-Christopher Zeelen, hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kritisiert. Sie habe die Berliner Öffentlichkeit nach Bekanntwerden des ersten bestätigten Corona-Falls stundenlang im Dunkeln gelassen. "In der offiziellen Erklärung wurde erst heute Mittag bekannt, dass der Betroffene bereits am Sonntag positiv getestet und zuvor sogar noch mal nach Hause geschickt worden war. Diese Panne und die verspätete Information sind völlig unangemessen angesichts der Gefährlichkeit dieser ansteckenden Krankheit. In solchen Fällen hätten die Berliner sofort benachrichtigt werden müssen", teilte Zeelen mit.

Entgegen aller Beteuerungen würden nun die Zweifel immer größer, ob Berlin gut vorbereitet ist auf diese Krise. Die Hotline der Gesundheitsverwaltung ( 030 90 28 28 28) sei nach Berichten Betroffener dauerbesetzt und offenbar überlastet, die Auswertung der Virustests dauere Stunden, Abstimmungen mit dem Katastrophenschutz seien unzureichend.

Senatorin Kalayci müsse sich fragen lassen, "wie es zu diesen vermeidbaren Fehlern kommen konnte und warum sie alle Warnungen ignoriert hat, die Vorkehrungen deutlich auszuweiten."

13.11 Uhr: "Der Spiegel" sagt sein Hauptstadtfest in Berlin ab

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat sein für den heutigen Montag geplantes Hauptstadtfest wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt. Das bestätigte der Verlag gegenüber dem Branchenportal "Meedia". Die Feier solle demnach verschoben werden. Ein neuer Termin wurde aber noch nicht genannt.

12.25 Uhr: Charité: Berliner Coronavirus-Patient zufällig entdeckt

Der erste bekannte Berliner Coronavirus-Patient wird auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag in Berlin. Der Mann sei zunächst mit untypischen Symptomen in die inzwischen geschlossene Notaufnahme gekommen. Aber da die Charité Influenza- mit Coronavirus-Tests verbinde, sei die Infektion festgestellt worden. „Ohne diese interne Regelung, einen Paralleltest durchzuführen, würde der Patient wahrscheinlich immer noch unerkannt zu Hause sein“, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei. Der Fall sei zufällig entdeckt worden. Wie der Mann sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert habe, wisse man nicht. „Es gibt eine leise Spur nach Nordrhein-Westfalen“, sagte Frei. Die Eltern des Mannes leben dort und hatten ihn besucht. 60 Kontaktpersonen sind laut Kalayci inzwischen identifiziert worden. Diese müssten noch untersucht werden.

8.02 Uhr: Mit Coronavirus infizierter Mann in Berlin ist stabil

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag mit. Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus dem Stadtteil Berlin-Mitte. Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird behandelt. Bisher konnten zehn Personen ausfindig gemacht werden, mit denen er in Kontakt war. Diese werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert.

Die Berliner Kontaktpersonen sollen am heutigen Montag auf den Coronavirus getestet werden. Die Suche nach weiteren möglichen Kontaktpersonen läuft. Der junge Mann wurde am Sonntag in die Charité eingeliefert. Auch Mitarbeitende der Rettungsstelle werden kontaktiert. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will am Montag (12 Uhr) über weitere Details zu dem Fall informieren.

4.12 Uhr: Erste Coronavirus-Infektion in Berlin: Senatorin informiert

Nach dem ersten Nachweis einer Coronavirus-Infektion in Berlin will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag (12 Uhr) über Details zu dem Fall informieren. Am späten Sonntagabend hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mitgeteilt, die Person werde stationär isoliert und behandelt. Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen. Mehr Details gab die Senatsverwaltung auf Anfrage nicht bekannt.

Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes und die Charité als große Berliner Krankenhausträger sehen sich gut auf Patienten mit dem neuen Coronavirus vorbereitet. In den neun Vivantes-Häusern gebe es rund 1860 isolierfähige Zimmer, teilte der Konzern am Wochenende auf Anfrage mit.

Für die Senatsgesundheitsverwaltung sind grundsätzlich aber alle 38 Berliner Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren für Patienten geeignet, die am Sars-CoV-2-Virus erkrankt sind. Die Nachweisverfahren übernehme das Labor von Vivantes und Charité für alle Kliniken.

3.31 Uhr: Coronavirus-Test: Ergebnis für Tropical-Islands-Mitarbeiter erwartet

Nach den Tests auf das Coronavirus bei fast hundert Mitarbeitern des Erlebnisbads Tropical Islands erwartet das zuständige Landratsamt in Lübben am Montag die ersten Ergebnisse. In dem Freizeitresort in Krausnick-Groß Wasserburg (Landkreis Dahme-Spreewald) hatte sich ein Infizierter aus Nordrhein-Westfalen aufgehalten.

Der Mann aus NRW, der im Erlebnisbad Tropical Islands war, hatte nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums keinen engeren Kontakt zu anderen Gästen. Näheren Kontakt gab es demnach zu Mitarbeitern, etwa bei der Essensausgabe. Die Mitarbeiter gelten nach Definition des Robert Koch-Instituts als Kontaktpersonen zweiten Grades - das heißt, sie müssen nicht isoliert werden und ein Test auf das Virus Sars-CoV-2 ist freiwillig.

Nach Angaben des Landratsamts war der leicht erkrankte Familienvater, der sich mit seiner Familie vom 20. bis zum 23. Februar als Bade- und Urlaubsgast im Tropical Islands aufhielt, nach seiner Rückkehr nach NRW positiv auf das Virus getestet worden.

Der Betrieb in dem Baderessort läuft derzeit normal weiter. Alle Mitarbeiter seien durch ein internes Schreiben gebrieft und könnten auf Nachfragen von Gästen eingehen, hieß es.

Alle aktuellen Informationen zum Coronavirus (Covid-19), Hintergründe zu Symptomen und Übertragungen, Wissenswertes bei Reisen und Auswirkungen auf die Wirtschaft finden Sie auch auf unserer Themenseite.