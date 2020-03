Senator: Polizei besser gegen Rechtsterrorismus aufstellen

Berlin. Wegen der Gefahr durch rechtsextremen Terrorismus soll die Berliner Kriminalpolizei in den entsprechenden Bereichen verstärkt werden. "Dort werden wir uns stärker aufstellen müssen als das bisher der Fall war", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dazu werde man sich die Organisation im Landeskriminalamt (LKA) bei der Abteilung 5 für den Staatsschutz noch mal anschauen und "speziell überlegen, was wir tun können bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten in der Stadt."

Die Abteilung 5 im LKA ist zuständig für politisch motivierte Kriminalität: Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus. Anfang des Jahres wurde bereits der Bereich Islamismus herausgelöst und in einer neuen Abteilung 8 "Islamistischer Extremismus und Terrorismus" organisiert, so dass es jetzt zwei Staatsschutzabteilungen gibt.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik betonte, auch in anderen Bereichen seien die Anfang des Jahres erfolgten Neuorganisationen gut gestartet. Das gelte für die neue Innenstadt-Direktion 5, die für die Orte mit viel Kriminalität zuständig sei. In dieser Direktion City gebe es jetzt eine Brennpunktinspektion mit drei Brennpunktkommissariaten für Alexanderplatz, Görlitzer Park, Kottbusser Tor und Warschauer Brücke. 65 zusätzliche uniformierte Polizisten seien als Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) für diese Orte sowie Nord-Neukölln jetzt an sieben Tagen in der Woche im Einsatz. Im April werde die Zahl auf 120 Polizisten erhöht.

Schon in den vergangenen Wochen seien von diesen Polizisten rund 8500 Einsatzkräftestunden geleistet worden. Die Polizisten hätten etwa 1200 Identitäten festgestellt, rund 600 Platzverweise erteilt und knapp 160 Anzeigen gestellt. Die größere Präsenz der Polizei sei von den Anwohnern positiv aufgenommen worden.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe kritisierte, die Strukturreform sei "nichts anderes als ein politisches Hütchenspiel, durch das die Polizei an keiner Stelle leistungsfähiger wird". Das Defizit liege primär in fehlendem Personal bei 50 Krankentagen im Jahr, erheblichen Mängeln bei der Nachwuchsgewinnung und dem Ausscheiden tausender Polizisten in den nächsten Jahren. "Daran ändert der Austausch von Türschildern nichts."