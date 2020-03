Kriminalität Schüsse gehört: Mann stirbt in Cottbusser Park

Cottbus. Ein Mann ist in Cottbus in einem Park mit schweren Verletzungen gefunden worden und wenig später gestorben. Zeugen hätten am Sonntagabend zunächst Schüsse gehört, teilte die Polizei mit. Kurz darauf entdeckten sie den verletzten Mann. Zu seiner Identität und zum Tathergang machte die Polizei zunächst keine Angaben. Staatsanwaltschaft und Mordkommission übernahmen die Ermittlungen.