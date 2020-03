Corona Berlin: 22-Jähriger aus Mitte mit Coronavirus infiziert - es wurde zufällig entdeckt

Berlin.

In Berlin gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall . Es handelt sich um einen jungen Mann aus Berlin-Mitte . Sein Zustand ist stabil, er befindet sich auf einer Isolierstation der Charité .

Berlin. Die Gesundheitsbehörden in der Hauptstadt sind mit Hochdruck dabei, Freunde, Bekannte, Kollegen, Angehörige und sonstige Kontakte eines 22-Jährigen aus Mitte ausfindig zu machen. Der Mann ist seit dem späten Sonntagabend als erster Corona-Fall in Berlin bekannt. Er lebt im Bezirk Mitte in einer Wohngemeinschaft und arbeitet bei einer IT-Firma in Kreuzberg. Bis zum Mittag hatten die Gesundheitsämter 60 Personen identifiziert, die der Patient womöglich angesteckt haben könnte. Er liegt im Virchow-Klinikum der Charité, sein Zustand wurde am Nachmittag als „stabil“ beschrieben. Seine Eltern, die ihn am Wochenende besucht hatten, stammen aus Nordrhein-Westfalen und wiesen nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) keine Symptome auf.

Der Patient war am frühen Sonntagmorgen mit der Feuerwehr in die Rettungsstelle des Virchow eingeliefert worden. Zunächst habe man ihn auf Hirnhautentzündung und andere neurologische Leiden untersucht, sagte der ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei. Er sei desorientiert gewesen und habe über Kopfschmerzen geklagt. Das sei untypisch bei Corona-Infektionen. Vor der Entlassung am Mittag habe man einen Influenza-Test gemacht, der negativ ausgefallen sei. Nur weil die Charité seit einer Woche jeden Grippe-Test auch auf das Coronavirus untersucht, sei der Fall überhaupt diagnostiziert worden.

Coronavirus in Berlin: Risiko für die Bevölkerung angeblich "mäßig"

Dilek Kalayci (SPD), Senatorin für Gesundheit, Lukas Murajda, Amtsarzt, und Ulrich Frei (r.), Ärztlicher Direktor der Charité, informieren auf einer Pressekonferenz über den ersten Coronavirus-Fall in Berlin.

Senatorin Kalayci und Mittes Amtsarzt Lukas Murajda machten deutlich, dass sie von weiteren Fällen in Berlin ausgehen. „Die Dynamik in Deutschland ist da“, sagte Kalayci. Die Berliner Feuerwehr schätzt das Risiko für den Import von Fällen mittlerweile als „wahrscheinlich“ und das Risiko für die Bevölkerung als „mäßig“ ein. Damit folgt sie dem Bundesgesundheitsministerium, das die Risiken am Montag von „gering“ hochgestuft hat. Die Feuerwehr kümmert sich verstärkt um die Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter. Vor allem der Rettungsdienst sei eine „kritische Infrastruktur“ und müsse aufrechterhalten werden, hieß es.

Berliner mit Coronavirus: 60 Kontaktpersonen identifiziert

Die Charité baut eine neue Struktur zur Behandlung und Diagnose von Corona-Fällen auf. Das Universitätsklinikum möchte verhindern, dass wie nach dem besuch des Patienten aus Mitte Rettungsstellen geschlossen werden müssen, wenn dort zunächst unerkannte Corona-Patienten ankommen. Stattdessen sollen Tests nun in einem kleinen, um ein Wartezelt ergänzten Haus und auf dem Campus Virchow erfolgen, sagte Frei. Die Gesundheitssenatorin kündigte an, dieses Modell auch an anderen Krankenhäusern einzuführen, um Rettungsstellen und Arztpraxen zu entlasten.

Coronavirus: In welchen Verdachtsfällen eine Abklärung empfohlen ist

Die Gesundheitsbehörden appellieren an die Bürger, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Bei Krankheitssymptomen solle man zu Hause bleiben und zunächst den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Für die Schließung von Schulen oder Kindertagesstätten bestehe bisher in Berlin noch kein Anlass, stellte die Gesundheitssenatorin klar. Dass am Nachmittag die private Metropolitan School in Mitte ihre Schüler nach Hause schickte und die Schule auch am Dienstag geschlossen halten will, ist nicht vom Amtsarzt veranlasst, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Ein Elternteil arbeitet aber nach Informationen der Morgenpost in der selben Firma wie der Corona-Patient aus Mitte, galt aber nicht als identifizierte Kontaktperson. Gleichwohl informierte die Schulleitung die Eltern, ihre Kinder abzuholen. In den Gesundheitsbehörden wird dieses Verhalten jedoch eher als schlechtes Beispiel gewertet, wie man nicht reagieren sollte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus sollten „verhältnismäßig und angemessen ausfallen“. Eine generelle Absage von Großveranstaltungen sei ebenso wie eine generelle Schließung von Unternehmen bei einzelnen Nachweisen unter Mitarbeitern nicht ratsam.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Berlins Gesundheitsverwaltung empfiehlt Angehörigen von Risikogruppen, sich vorsorglich impfen zu lassen - vor allem gegen Pneumokokken und Keuchhusten. Gegen Sars-CoV-2 selbst gibt es weiter keinen Impfstoff. Die Berliner Feuerwehr bittet darum, bei Nachfragen nicht den Notruf 112 zu wählen, sondern die Hotline der Gesundheitsverwaltung unter der 030 90 28 28 28.

Coronavirus: Berlins Kliniken sehen sich gut vorbereitet

Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes und die Charité als große Berliner Krankenhausträger sehen sich gut auf Patienten mit dem neuen Coronavirus vorbereitet. In den neun Vivantes-Häusern gebe es rund 1860 isolierfähige Zimmer, teilte der Konzern am Wochenende auf Anfrage mit.

Für die Senatsgesundheitsverwaltung sind grundsätzlich aber alle 38 Berliner Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren für Patienten geeignet, die am Sars-CoV-2-Virus erkrankt sind. Die Nachweisverfahren übernehme das Labor von Vivantes und Charité für alle Kliniken.

Bei den laufenden Tests von Proben auf das neuartige Coronavirus läuft an der Berliner Charité allerdings nicht alles nach Plan. "Seit Freitagnachmittag kommt es zu einer leichten Verzögerung bei der Testung von SARS-CoV-2-Proben, da eine Lieferung von Laborreagenzien nicht rechtzeitig eingegangen ist", erklärte Charité- Sprecherin Manuela Zingl am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse- Agentur.

Das Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten und Sprechen. Der Ursprung des neuartigen Virus liegt in China. Nach einer kürzlich von Chinas Gesundheitsbehörde vorgestellten Analyse sterben dort 2,3 Prozent der mit Sars-CoV-2 Infizierten, darunter sind bisher vor allem alte Menschen mit Vorerkrankungen.

