Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des "U.S. National Institute of Health" zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) .+++ dpa-Bildfunk +++

Jetzt auch die Hauptstadt: Am späten Sonntagabend bestätigte die Senatsverwaltung den ersten Infizierten in Berlin.

Erkrankung Coronavirus: Erster positiver Fall in Berlin bestätigt

Berlin. In Berlin ist am Sonntag eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am späten Sonntagabend mit. Die betroffene Person werde stationär isoliert und behandelt. Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen, hieß es weiter.

Weitere Informationen zu dem Corona-Fall in Berlin will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag um 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Berlins Gesundheitsverwaltung empfiehlt Angehörigen von Risikogruppen, sich vorsorglich impfen zu lassen - vor allem gegen Pneumokokken und Keuchhusten. Gegen Sars-CoV-2 selbst gibt es weiter keinen Impfstoff. Die Berliner Feuerwehr bittet darum, bei Nachfragen nicht den Notruf 112 zu wählen, sondern die Hotline der Gesundheitsverwaltung unter der 030 90 28 28 28.

