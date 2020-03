Protest am 3. März Tausend Taxifahrer wollen am Dienstag City-West blockieren

Berlin. Kaum ein halber Monat ist seit der letzten Demonstration vergangen – nun planen Berlins Taxifahrer den „City-Crash“. So bezeichnet das Gewerbe einer Ankündigung zufolge eine weitere große Protestveranstaltung am kommenden Dienstag, 3. März. Den Aufruf gestartet hat eine Gruppe von Taxifahrern, die sich über Facebook vernetzen. Zunächst wollen sich rund 1000 Droschken um 11 Uhr auf dem großen Parkplatz vor dem Olympiastadion in Westend versammeln und dann gemeinsam „die Berliner Innenstadt auf die Probe stellen“.

Dabei wird der beigefarbene Konvoi folgenden Kurs einschlagen: Über die Reichsstraße und den Theodor-Heuss-Platz geht es nach Charlottenburg. Dann führt die Strecke über die Kantstraße und den Stuttgarter Platz zum Kurfürstendamm, den Breitscheidplatz und Wittenbergplatz zur Urania. Von hier aus steuert die Taxi-Kolonne schließlich über den Großen Stern, Alt-Moabit und die Beusselstraße. Das Ziel: die Zufahrt zum Flughafen Tegel. Spätestens hier sei der „City-Crash vorprogrammiert“, heißt es im Aufruf.

Keine ITB: Den Taxifahrern entgehen fünf Millionen Euro

Anlass der Protestfahrt ist – genau wie schon bei der spontan anberaumten Taxi-Demonstration am 19. Februar – der Kampf gegen Privilegien für Fahrdienstleister wie Uber und Free Now. Die Befürchtung: Durch mögliche neue Privilegien, die das Bundesverkehrsministerium derzeit im Zuge einer Liberalisierung des Marktes prüft, könnten diese Dienste gegenüber dem klassischen Taxigewerbe in Berlin einen entscheidenden Vorteil erlangen. Laut Leszek Nadolski, dem Vorsitzenden der Taxi-Innung Berlin, werde das den Ruin vieler kleiner Unternehmen bedeuten.

Eigentlich wäre der Termin für die Protestfahrt am Dienstag mit dem Anreiseverkehr zur Reisemesse ITB zusammengefallen. Bis zu 10.000 Aussteller und knapp 160.000 Besucher hatte man erwartet. Doch wegen eventueller Gefahren durch das neuartige Coronavirus hatte die Messe die ITB am Freitagabend abgesagt. Dass die Taxifahrer mit ihrem Protest den Messeverkehr treffen wollten, bestreitet Nadolski allerdings. Der Demonstrationstermin im Vorfeld der Messe sei „reiner Zufall“ gewesen. Nun sei es sogar so, dass der Wegfall der Reisemesse dem Berliner Taxigewerbe einen weiteren schweren Schlag versetzt. „Uns entgehen dadurch fünf Millionen Euro an Umsatz. Und das ist noch vorsichtig gerechnet“, sagte Nadolski der Berliner Morgenpost. Eine „Armee von Autos“, die für die lukrative Großveranstaltung zur Verfügung gestanden hätte, sei nun in den nächsten Tagen ihres wichtigsten Konjunkturmotors beraubt.

Angst vor dem neuartigen Coronavirus: „Tote Hose“ am Flughafen Tegel

Was für das einbrechende Messe-Geschäft im Speziellen zutrifft, gilt für die Angst vor dem Coronavirus im Allgemeinen. „Am Flughafen Tegel herrscht jetzt tote Hose“, berichtet Nadolski, der am Sonntag vor dem Airport selbst vergeblich auf Kundschaft wartete. „Wir merken deutlich, dass Flugreisen zurückgefahren werden. Was an Veranstaltungen in Berlin nicht notwendig ist, wird abgesagt.“ Den genauen Ausfall an Einnahmen wegen der Corona-Angst zu beziffern, sei aber schwierig.

Doch die größte Gefahr – abgesehen von der befürchteten Covid 19-Epidemie – bleibt aus Sicht des traditionellen Fahrgewerbes Uber. Derzeit prüft das Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) eine Reform der Beförderungsbestimmungen, um „den öffentlichen Verkehr an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und neuen technischen Entwicklungen anzupassen“. So steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung geschrieben.

Zur Diskussion stand zunächst etwa die Abschaffung der Rückkehrpflicht für Anbieter wie Uber und Free Now. Derzeit ist es vorgeschrieben, dass Fahrer dieser Anbieter nach jeder Tour an den Hauptstandort zurückkehren müssen, was Taxis häufig einen kleinen Vorteil verschafft: Sie können auf der Straße auf Kunden warten. Nach heftiger Kritik an der möglichen Abschaffung dieser Rückkehrpflicht für Uber war das Bundesverkehrsministerium von dem Plan aber wieder abgerückt.

Taxifahrer wollen Berliner Senat unter Druck setzen

Trotzdem befürchtet das Taxi-Gewerbe, dass die Reformpläne zum Leidwesen des klassischen Gewerbes ausgehen werden. So sieht es auch der Berliner Senat, der sich im Februar mit einer neuen Besprechungsgrundlage dem Schutz der Hauptstadt-Taxis verschrieben hat. Verkehrssenator Regine Günther (Grüne) stellt sich dabei offen gegen die Pläne von Bundesminister Scheuer und fordert, dass die Länder digitale Fahrdienste wie Uber eigenständig regulieren dürfen. Um Kontrollen von Uber-Fahrzeugen zu erleichtern, sollen sie laut Günther durch Markierungen auf dem Blech leichter erkennbar sein als bisher.

Maßnahmen, die Lezek Nadolski von der Taxi-Innung schon lange fordert. Er verweist darauf, dass Gerichte bereits mehrfach im Sinne der Taxis-Unternehmer und gegen Uber entschieden hätten. „Wir haben juristisch alles erreicht, was in einer Demokratie möglich ist“, meint der Lobbyist. Um die Politik daran zu erinnern, dazu sei die Protestveranstaltung am Dienstag gedacht. „Die Einbußen sind brutal“, warnt Nadolski. „Viele von uns können von ihrem Beruf nicht mehr leben.“