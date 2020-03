Bericht: Chefredakteur von „Berliner Zeitung“ wirft hin

Berlin. Wie Spiegel Online am Sonntagnachmittag berichtet, hat Matthias Thieme, Chefredakteur von „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“, am Sonntag seine Kündigung eingereicht. Die Verlagseigner Silke und Holger Friedrich hätten am Sonntag nicht auf Anfragen von Spiegel Online zu der Personalie reagiert, schreibt das Medium weiter.

Matthias Thieme war vom Berliner Verlag im Dezember als Chefredakteur für digitale Produkte verpflichtet worden. Am 10. Februar hatte der Verlag verkündet, dass die bisherigen Chefredakteure Jochen Arntz und Elmar Jehn das Unternehmen verlassen. Zu ihrem allein verantwortlichen Nachfolger war Matthias Thieme bestellt worden. Thieme sollte mit Herausgeber Michael Maier die Weiterentwicklung der Print- und Online-Ausgaben vorantreiben.

Im Herbst hatte die Kölner Mediengruppe DuMont die „Berliner Zeitung“ und den „Berliner Kurier“ an das Unternehmerehepaar Silke und Holger Friedrich verkauft, die bis dahin nicht als Verleger tätig gewesen waren. Damals hatte es seitens des Verlags geheißen, dass Arntz und Jehn Chefredakteure der Blätter bleiben sollen. Jehn war 2015 zum Chefredakteur des „Berliner Kuriers“ berufen worden. Im Folgejahr übernahm Arntz den Chefposten bei der „Berliner Zeitung“.