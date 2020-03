Zwei Menschen mit Messern attackiert

Berlin. Zwei Menschen sind am Samstag in Berlin mit Messern attackiert und schwer verletzt worden. Im Humboldthain in Gesundbrunnen nahm die Polizei einen 40-jährigen Mann fest, der einem 30-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben soll. Das Opfer musste in einer Klinik operiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In der Hobrechtstraße/Ecke Sonnenallee in Neukölln gerieten am Samstagabend vier Männer mit einem Unbekannten in Streit. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Unbekannte einem 26-Jährigen mit einem Gegenstand - laut Polizei handelte es sich dabei vermutlich um ein Messer - in den Bauch stach. Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus, wo es notoperiert wurde. Der unbekannte Täter flüchtete.