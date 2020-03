Volkssolidarität sammelt Spenden: Start der Aktion am Montag

Potsdam. Die Volkssolidarität in Brandenburg beginnt an diesem Montag (2. März) ihre traditionelle Spendensammlung. Die Aktion diene dem Erhalt und dem Ausbau der Beratungs- und Hilfeangebote für Menschen aller Altersgruppen, teilte der Landesverband der Volkssolidarität am Sonntag in Potsdam mit. Bis zum 2. Mai wollen ehrenamtliche Sammler in ihren Regionen von Tür zu Tür gehen, um Geld für die Unterstützung von sozialen Projekten zu bekommen. Der Verband wies darauf hin, dass die Teilnehmer mit einem VS-Ausweis und einer Sammelliste ausgestattet seien. Im vergangenen Jahr seien auf diesem Weg rund 300 000 Euro zusammengekommen.

Die jährlichen Sammlungen führt die Volkssolidarität seit 1947 durch. In Brandenburg unterhält sie nach eigenen Angaben 63 Treffs und Begegnungsstätten. Ihre sozialen Dienste und Einrichtungen betreuten täglich etwa 9000 Menschen, darunter 2300 Kinder, hieß es. Etwa 3600 Ehrenamtliche engagierten sich unter anderem in der Nachbarschaftshilfe, der Rentenberatung und bei der Betreuung von Demenzkranken. "Der Bedarf an tätiger Hilfe wächst stetig, vor allem aufgrund der zunehmenden Ungerechtigkeiten in unserem eigentlich reichen Land", betonten die Organisatoren. Ein Teil des Erlöses der diesjährigen Sammlung soll an Projekte und Einrichtungen gehen, die sich der Betreuung von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden widmen.