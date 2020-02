Bahnrad-WM: Brennauer und Brauße holen Silber und Bronze

Berlin. Lisa Brennauer und Franziska Brauße haben bei der Bahnrad-WM in Berlin die Silber- und Bronzemedaille in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Brennauer (Durach) verlor am Samstag das Finale in 3:23,229 Minuten gegen die überragende Amerikanerin Chloe Dygert, die in 3:16,937 Minuten erneut ihren Weltrekord verbesserte. Brauße (Öschelbronn/3:24,284) gewann das kleine Finale gegen Teamkollegin Lisa Klein (Erfurt/3:26,342). Zuvor waren beide noch gemeinsam das Madison-Rennen über 30 Kilometer gefahren, hatten als Zehnte beim Sieg der Niederländerinnen Kirsten Wild und Amy Pieters aber die Medaillenränge verfehlt.

Für das deutsche Team waren es die Podestplätze Nummer fünf und sechs, allesamt durch die Frauen. In der ersten Entscheidung des Tages hatte die erst 20-jährige Lea Sophie Friedrich das 500-Meter-Zeitfahren gewonnen.