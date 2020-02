Berlins Kampf um Sozialpädagogen und Lehrer

Berlin. Madlene Peter ist fast fertig mit ihrem Referendariat und sucht nach einer neuen Schule, an der sie unterrichten kann. „Mir ist es sehr wichtig, mich weiter zu entwickeln und nicht mein Leben lang nur an einer Schule bleiben“, sagt die 27-Jährige. Dafür würde die Hessin am liebsten von Fulda nach Berlin ziehen. Um hier eine passende Schule zu finden, ist Madlene Peter am Sonnabend zur Messe „Berlin-Tag“ auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof gekommen.

Der Berlin-Tag ist eine Informationsmesse für angehende Sozialpädagogen wie Lehrkräfte und Erzieher. Interessierte aus verwandten Berufen können sich außerdem über einen Quereinstieg beraten lassen. An über 170 Ständen stellen sich auf der Messe zwei Mal im Jahr Berliner Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Jugendämter vor. Mit Vorträgen, Präsentationen und persönlichen Beratungen stehen die Mitarbeiter den Besuchern für ihre Fragen zur Verfügung. Daneben sollen auch Süßigkeiten und kleine Werbegeschenke dabei helfen, neue Fachkräfte zu gewinnen.

Bei der Suche nach einer passenden Schule kommt es für Madlene Peter vor allem auf das Kollegium an. „Mir sind ein gutes Arbeitsklima und nette Kollegen sehr wichtig“, sagt die angehende Lehrerin. Als sie sich über Angebote in Berlin informieren wollte, wurde sie über das Internet auf die Berufsmesse aufmerksam.

So wie die Referendarin flanierten mehr als 4000 Messebesucher von einem Infostand zum nächsten. Aufmerksam studierten sie die Infotafeln an den Ständen und unterhielten sich mit den Schulleitern und Pädagogen. „Ich finde es viel persönlicher, auf der Messe auch mal mit den Schulleitern direkt sprechen zu können, anstatt sich einfach nur auf den Internetseiten der Schulen zu informieren“, sagt ein 28-jähriger Sport- und Biologiestudenten. Ihm ist es vor allem wichtig, eine passende Schule in Charlottenburg zu finden.

Fachkräftemangel beschäftigt viele der Einrichtungen

Großes Thema auf der Messe ist der Mangel an gut ausgebildetem Personal. „Wir brauchen dringend neue Lehrer, vor allem aber Sozialpädagogen“, sagen zwei Lehrkräfte der Charlie-Chaplin-Grundschule in Reinickendorf. Im letzten Jahr haben sie hier jedoch eine niederschmetternde Erfahrung gemacht. „Es haben sich zwar einige gute Bewerber bei uns im Anschluss gemeldet, aber das Schulamt hat uns dann kein neues Personal zugelassen. Die Begründung war, dass es an anderen Schulen mehr Bedarf gebe“. In diesem Jahr versuchen sie es dennoch erneut und erhoffen sich von ihrer Arbeit auf der Messe, mindestens zwei bis drei neue Fachkräfte für ihre Schule gewinnen zu können.

Ähnliche Worte hört man beim Evangelischen Kirchenkreis. Viele der Kindertagesstätten seien überfüllt. Zehn neue Erzieher bräuchte Fachleiterin Anna Bökenkamp für ihre Einrichtung. „Die Berufsmesse ist erfahrungsgemäß eine gute Methode, um neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt sie. Denn gutes Fachpersonal zu finden, sei keine leichte Aufgabe. Laut Bökenkamp wollen die meisten der Pädagogen viele Freiheiten haben und nur in Teilzeit arbeiten. Um diesen Bedürfnissen nachzukommen, will Bökenkamp mit ihren Strukturen überzeugen. „Ich halte es für wichtig, auf das Personal zuzugehen und dann mit ihnen gemeinsam an neuen pädagogischen Konzepten zu arbeiten.“

Silke Bishop, Leiterin der Sozialeinrichtung Jugendwohnen im Kiez, sieht den Grund für den Personalmangel bei der Politik. „Ich denke, es würde helfen, wenn die sozialen Berufe in der Gesellschaft mehr anerkannt werden und die Löhne angehoben werden“, sagt Bishop.

Anna Sprenger und Erich Mendroch von der Gewerkschaft Verdi Berlin sind zur Berufsmesse gekommen, um die Besucher über den Einstieg in die sozialen Berufe informieren. „Wir wollen deutlich machen, dass gute Arbeitsbedingungen wichtig sind“. Auf der Messe hielten sie Vorträge über die Gehaltsstrukturen in der Sozialarbeit und Tarifverträge.