Konzert: James Blunt live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 9. März spielt James Blunt in Berlin

James Blunt kommt am 9. März für ein Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena James Blunt live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

James Blunt ist zurück: Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte der britische Superstar sein sechstes Studioalbum „Once Upon A Mind“. Er selbst sagte zu der Veröffentlichung: „Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe“. Jetzt ist Blunt mit seiner Band auf großer Hallentour unterwegs und kommt am 9. März für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck hat er neben den neuen Songs seines aktuellen Albums auch eine Auswahl seiner größten Hits. James Blunt wurde durch Hits wie "High“, "Your’re Beautiful“, "1973“ oder „Bonfire Heart“ weltberühmt. Bis heute hat James Blunt mehr als 24 Millionen Alben verkauft, alle erreichten in Deutschland mindestens die Top Ten, zwei brachten es auf Platz eins.

Wo wird James Blunt in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich.

Wann geht es in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet am Montag (9. März) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird James Blunt in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte James Blunt bei seinem Konzert am 28. Februar in Amsterdam:

How It Feels to Be Alive Smoke Signals Cold Wisemen High Champions Goodbye my lover I really want you The Greatest I Told You Halfway Carry You Home Postcards 5 Miles Stay the Night You're Beautiful Same mistake Monsters OK

Zugabe:

The Truth 1973 Bonfire Heart

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

James Blunt live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 9. März 2020, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.