Konzert: Papa Roach live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Papa Roach spielt am 9. März in Berlin

Papa Roach kommt am 9. März 2020 für ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Verti Music Hall Papa Roach live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Papa Roach ist zurück: 20 Jahre nach ihrem legendären Debüt "Infest" ist die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband mit ihrem aktuellen Album „Who Do You Trust?“ in den großen Hallen in Deutschland unterwegs und kommt am 9. März für ein Konzert nach Berlin. Auf der Tour werden die Kalifornier begleitet von der Rock-Rap-Band "Hollywood Undead".

Viel hat sich getan, seit Papa Roach im Jahr 2000 die internationale Rockszene eroberte, Songs wie „Last Resort“ und „Broken Home“ wurden zu Klassikern und zum Soundtrack einer Ära. Seitdem haben sich Papa Roach stilistisch weiterentwickelt: Ihr aktuelles und inzwischen zehntes Werk „Who Do You Trust?“ zeigt die facettenreichen Seiten der Gruppe um Sänger Jacoby Shaddix und Gitarrist Jerry Horton.

Was erwartet die Besucher?

Für das Berlin-Konzert verspricht Frontmann Jacoby Shaddix eine gelungene Mischung aus allem: „Wir werden zu gleichen Teilen einen Blick in unsere Vergangenheit werfen, aber auch das aktuelle Material wird nicht zu kurz kommen. Zurzeit spielen wir etwa fünf oder sechs der neuen Songs live. Das sorgt für eine ziemlich abwechslungsreiche Rockshow!“

Wo wird Papa Roach in Berlin spielen?

Die Konzerte werden in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Papa Roach sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (9. März) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Papa Roach spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Papa Roach beim Konzert am 28. Februar in Thessaloniki:

Dead Cell I Suffer Well Blood Brothers Between Angels And Insects Renegade Music Broken Home Elevate Feel Like Home Scars Help Getting Away With Murder Firestarter To Be Loved Who Do You Trust? Last Resort Born for Greatness

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten.

Papa Roach live in der Verti Music Hall, Montag, 9. März 2020, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.