Konzert: Deichkind live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Deichkind spielt am 6. März in Berlin

Max-Schmeling-Halle Deichkind live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Deichkind sind zurück: Die Hamburger Electropunk-Formation hat sich mit ihrem genialen Flow und schrillen Liveshows in die Herzen der Fans gespielt. Jetzt sind sie mit ihrer neuen Tour auf den Bühnen der Republik unterwegs und spielen am 6. März in Berlin. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Tournee stehen die Hauptakteure Kryptik Joe und Porky, DJ Phono an den Turntables sowie jede Menge tanzende und unterstützende Crewmitglieder.

Was erwartet die Besucher?

Riesige fahrbare Bühnenkulissen, Gummiboote, gigantische Fässer, funkelnde Tetraeder-Helme, Tanzeinlagen par excellence und ganz viel Kindergeburtstag: Liveshows von Deichkind sind das maximale Entertainment und pure Eskalation. Im Gepäck haben Deichkind für ihren Berlinauftritt eine Auswahl ihrer Hits wie "Remmidemmi", "Arbeit nervt“ und "Leider geil“.

Wo wird Deichkind auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Nein, das Berlin-Konzert von Deichkind am 6. März ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (6. März) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: DAVIDS

Setlist - Welche Songs wird Deichkind spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Deichkind bei ihrem Konzert am 27. Februar in Zürich:

Keine Party Richtig gutes Zeug So'ne Musik Dinge Quasi Knallbonbon Endlich autonom Party 2 Cliffhänger Die Welt ist fertig Wer sagt denn das? Voodoo Ich bin ein Geist Gewinne Gewinne Illegale Fans Bück dich hoch Leider geil Komm schon! Bon Voyage Alles außer Sunshine Oma gib Handtasche Arbeit nervt Bude voll People Roll das Fass rein Niveau Weshalb Warum Hört ihr die Signale 1000 Jahre Bier Sonate in F-Doll Limit

Zugabe:

Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Deichkind live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag, 6. März 2020, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin