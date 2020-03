Konzert: Faber live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Shindy spielt am 3. und 4. März in Berlin

Faber ist zurück: Im November letzten Jahr hat der Schweizer Singer-Songwriter Julian Pollina alias Faber sein neues Album “I Fucking Love My Life” vorgestellt. Nach einer speziellen Release-Tour ist der Sänger mit seiner Band jetzt auf Promotour in den größeren Clubs unterwegs und spielt am 3. und 4. März zwei Konzerte in Berlin. Im Gepäck hat Faber neben Songs aus seinem aktuellen Album wie „Das Boot ist voll“ oder "Jung und dumm" auch eine Auswahl seiner früheren Hits wie "Tausendfrankenlang" und "Bratislava".

Wo wird Faber in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, sowohl für das Konzert am 3. März wie auch für die Zusatzshow am 4. März sind die Tickets ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Der Einlass startet am Dienstag (3. März) und Mittwoch (4. März um 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Faber spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Faber bei seinem Konzert am 28. Februar in Hannover:

Highlight Jung und dumm Es könnte schöner sein Top Das Leben sei nur eine Zahl Sag mir wie du heisst, Part 1 Sag mir wie du heisst, Part 2 Ihr habt meinen Segen Das Boot ist voll In Paris brennen Autos Nie wieder Generation Youporn Nichts Es wird ganz groß Vivaldi Alles Gute

Zugabe:

Widerstand Bratislava So soll es sein Tausendfrankenlang Mi votu e mi rivotu

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Faber live in Berlin, Promotour, Dienstag, 3. März 2020 und Zusatzshow am Mittwoch, 4. März 2020, Einlass jeweils 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.