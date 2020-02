Senat: 4200 Besucher bei Bildungsmesse in Tempelhof

Berlin. Der Senat hat diesjährige Bildungsmesse "Berlin-Tag" als Erfolg gewertet. Rund 4200 Menschen hätten die Messe in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof besucht, erklärte ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung am Samstag. Demnach haben sich an den über 170 Ständen Kita-Träger, Schulen und Jugendämter präsentiert. "Ich habe hier heute wieder viele interessante Gespräche führen können", wurde Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Mitteilung zitiert. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland sei viel Seife und Desinfektionsmittel im Sanitärbereich bereitgestellt worden.

( dpa )