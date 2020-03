Geboren im Jahr 2000: Sie sind Berlins Zukunft

Anni Labahn, Theaterwissenschaft- und Kulturanthropologie-Studentin: „Theater ist das Zentrale in meinem Leben. Mein Traum ist es, irgendwann an der Schaubühne in Berlin zu arbeiten. Ich habe früher selber in einer Schauspielschule in Charlottenburg Theater gespielt. Ganz lange dachte ich auch, dass ich Schauspielerin werden möchte. Durch ein Praktikum an der Staatsoper habe ich dann aber gemerkt, dass es mich eher hinter die Kulissen zieht. Am meisten reizt mich der Marketing- und Presse-Bereich. In meiner Freizeit gehe ich selber viel ins Theater, meistens so drei Mal im Monat. Ansonsten möchte ich natürlich glücklich sein und eine glückliche Familie haben. Es kommt gar nicht so auf das Geld an.“

Foto: jörg Krauthöfer