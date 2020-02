Kraft mit Chancen: Offenes Torhüter-Duell bei Hertha

Berlin. Nach seiner wachrüttelnden Ansprache in der Halbzeit und dem anschließend erkämpften 3:3 bei Fortuna Düsseldorf darf Thomas Kraft auf weitere Einsätze im Tor von Hertha BSC hoffen. Das Duell mit Rune Jarstein um die Nummer eins beim Berliner Fußball-Bundesligisten ist nach dem emotionalen Punktgewinn am Freitagabend offen. "Wir werden das mit den Torhütern besprechen und dann eine Entscheidung treffen", sagte Trainer Alexander Nouri am Samstag in Berlin.

Hertha hatte in Düsseldorf 0:3 zurückgelegen, ehe der für Jarstein ins Tor gerückte Kraft in der Halbzeitpause das Wort ergriff. "Es haben mehrere Spieler gesprochen, aber Thomas war derjenige, der den Stein ins Rollen gebracht hat", sagte Nouri. "In der Situation war es wichtig, dass der Impuls aus der Mannschaft kommt. Wir haben riesengroße Moral bewiesen. Das war außergewöhnlich, und das sollten wir mitnehmen." Am kommenden Samstag trifft Hertha auf Nouris Ex-Club Werder Bremen.

Kraft musste unter der Woche noch eine Demütigung über sich ergehen lassen. Ex-Trainer Jürgen Klinsmann hatte den 31-Jährigen in seinem an die Öffentlichkeit gelangten Protokoll mit "ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen" bewertet. In Düsseldorf war Kraft dann überraschend für Jarstein in die Startelf gerückt.