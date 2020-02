Brände Brand in Tiefgarage: Neun Autos in Flammen

Potsdam. Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Potsdam sind neun Fahrzeuge beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, sei ein Pkw aus bisher unklarer Ursache am späten Freitag ausgebrannt. Die Flammen griffen auf acht weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr Potsdam meldete kurz nach Mitternacht, dass die Brände gelöscht seien. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Im Laufe des Tages soll geklärt werden, ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelte. Eine Schadenssumme stand zunächst nicht fest.