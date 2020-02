Brand im Volkspark Friedrichshain: Fahrlässige Brandstiftung

Die Feuerwehr löscht den Brand eines Gebäudes am Volkspark Friedrichshain.

Berlin. Fahrlässige Brandstiftung ist vermutlich Ursache des Feuers in der Gaststätte "Pavillon" im Volkspark Friedrichshain. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Das Dach des Lokals brannte am Donnerstag komplett nieder. Auch Nebenräume des Biergartens seien beschädigt worden. Verletzte gab es keine. Als der Brand ausbrach, sei nur der Betreiber im Restaurant gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Den Angaben zufolge dauerten die Löscharbeiten neun Stunden. 70 Kräfte waren im Einsatz.

Auf ihrer Internetseite drückten die Betreiber ihre Trauer über den Brand aus: "Wir sind fassungslos und müssen nun schauen, wie es weitergeht", hieß es dort. Der Pavillon sei erstmal "Geschichte".