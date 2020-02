Studieren ab 16: Welche Erfahrungen Jugendliche machen

Nach der Schulunterrichtsstunde noch zur Vorlesung an die Universität? Was wohl für die meisten Berliner Jugendlichen überhaupt nicht infrage kommt, ist für andere Normalität. Insgesamt 2000 Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Jahren allein an der Technischen Universität (TU) Berlin am Programm „Studieren mit 16“ teilgenommen.

Darunter waren nicht nur Berliner, sondern auch Brandenburger aus insgesamt 242 Schulen. Die Humboldt- und die Freie Universität bieten ähnliche Programme an. Sie geben leistungsstarken Schülern die Möglichkeit, bereits begleitend zum Abitur reguläre Lehrveranstaltungen der Hochschulen zu besuchen.

Jugendliche können Einblick in Uni-Alltag erhalten

Die Teilnehmer können parallel zur Schule einen Einblick in den universitären Alltag im Echtbetrieb erhalten, erproben, ob sie sich nach dem Abitur wirklich ein Studium vorstellen können und was alles dazu gehört. Da ebenfalls Prüfungen abgelegt werden können, gibt es die Möglichkeit für die Jugendlichen, bereits erworbene Leistungen für das spätere Studium gutgeschrieben zu bekommen.

Sollte man sich dann für das Studium entscheiden, welches man bereits als „Schülerstudent“ begonnen hat, kann sich so gegebenenfalls die Studienzeit durch die vorhandenen Leistungsnachweise verkürzen. Wie die normalen Studierenden können die Teilnehmer Module abschließen, Prüfungen schreiben und Leistungspunkte erwerben.

Bis zum 1. April können sich Interessierte bewerben

Das Programm läuft semesterweise. Zur Wahl stehen an der TU mehr als 100 Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Chemie, Informatik, Verkehrswesen, Maschinenbau, Bauingenieurwesen sowie Wirtschafts- und Geisteswissenschaften.

Jeweils zum 1. April können sich Interessierte für das Programm bewerben. Angeboten wird es ab der 10. Klasse. Dafür benötigt werden ein ausgefülltes Anmeldeformular, das Einverständnis der Eltern sowie die Zustimmung der Schule. Letzteres hängt davon ab, wie gut die Noten sind und ob den Schülern diese Doppelbelastung zugetraut wird.

Das Programm läuft seit 2006 und geht dieses Jahr in die 15. Runde. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden am Mittwochabend unter anderem die besten Schülerinnen und Schüler der „Studieren ab 16“-Reihe an der TU vorgestellt. Zu ihnen gehört auch Camille Westerhof (19), der bereits seit vier Semestern erfolgreich Amateurfunk und Physik studiert, begleitend zu seinem Abitur.

Was bringt Jugendliche dazu, bereits vor dem Abitur zusätzlich zu lernen, ist die Hochschulreife nicht genug?

Die Berliner Morgenpost hat interessierte Schüler gefragt, warum sie sich bewerben:

Tabea Scholz (17, Lise-Meitner-Gymnasium, Falkensee): Suche nach der Herausforderun

„Ich hoffe, dass mir die Teilnahme Ansporn gibt und einen weiteren Sinn hinter dem Lernen. In der Schule ist es teilweise sehr einfach.

Tabea Scholz (17)

Foto: FUNKE Foto Services

Ich hoffe, hier wird es etwas schwieriger und eine Herausforderung. Ich bin derzeit Jahrgangsbeste und bekomme dabei auch die Unterstützung meiner Eltern und seitens der Schule. Fachlich bin ich noch nicht festgelegt, eigentlich wollte ich etwas Geisteswissenschaftliches machen. Aber ich muss mir nochmal einen genauen Überblick verschaffen, es gibt ja viele Angebote.“

Camille Westerhof (19, studiert bereits seit vier Semestern an der TU): Große Begeisterung, trotz Belastung

„Über diverse Zufälle bin ich bei diesem Projekt gelandet. Das geschah unter anderem durch mein Interesse am Amateurfunk.

Camille Westerhof (19)

Foto: FUNKE Foto Service

Ich habe dann zwei Semester Amateurfunk gemacht, bin aber dann in die Physik gewechselt, genauer gesagt Experimentalphysik. Ich kann mir meine Leistungen für das spätere Studium anrechnen lassen. Mit meiner Schulleitung war das Ganze aber nicht so leicht. Ich muss es eben in meiner Freizeit machen. Es gab auch ein paar schlaflose Nächte und ein wenig Verzweiflung. Da sind meine Eltern schon besorgt, aber ich mache es einfach wirklich gern. Die Begeisterung dafür ist einfach immer größer geworden.“

Luise Herrmann (17, Lise-Meitner-Gymnasium, Falkensee): Im Unterricht ziemlich gelangweilt

"Ich bin ziemlich gelangweilt in meiner Schule. Nicht etwa, weil es an sich langweilig ist, sondern weil die meisten Sachen

Luise Herrmann (17)

Foto: FUNKE Foto Services

immer wieder wiederholt werden. Deswegen möchte ich unbedingt kennenlernen, wie es ist zu studieren. Dieses Projekt sehe ich als richtig gute Möglichkeit dazu. Ich möchte Mathematik ausprobieren. Zeitlich wird es auch bestimmt gut passen. Ein Freund von mir hat das im vergangenen Jahr schon gemacht und mir berichtet, wie es ist. Es wird ein wenig mehr gefordert, aber auf gar keinen Fall zu viel. Und im Notfall hat man immer die Möglichkeit, aufzuhören."