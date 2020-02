Kitas in Berlin: Bezirke planen „Nanny-Pauschale“ ein

Der Kitaplatzmangel wird für die Bezirke immer spürbarer. So hält der Bezirk Steglitz-Zehlendorf für das aktuelle Jahr 250.000 Euro bereit, um die Kosten für mögliche Ersatzbetreuungen zahlen zu können – die sogenannte „Nanny-Pauschale“. Schon 2019 hatte man in diesem Bezirk dafür 110.000 Euro an Familien ausbezahlt.

Im Schnitt wurde 2019 dort monatlich für fünf bis sechs Kinder eine solche Nanny-Pauschale an die Eltern ausbezahlt, damit die eine Ersatzbetreuung organisieren und finanzieren können, bis dem Kind ein regulärer Kitaplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Die Zahlen stehen in einer Schriftlichen Anfrage der Bildungspolitikerin Marianne Burkert-Eulitz von den Berliner Grünen.

Fehlende Kita-Plätze in Berlin: Bezirke sollen Nanny-Pauschale zurücklegen

Der Einsatz einer Nanny-Pauschale wird den Bezirken ausdrücklich von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie als Notmaßnahme empfohlen, um Klagen vor Gericht und besonders auch Schadenersatzklagen wegen eines Verdienstausfalls zu vermeiden, die drohen, wenn ein Elternteil – trotz Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für den Nachwuchs ab dem ersten Lebensjahr – nicht pünktlich in den Beruf zurückkehren kann, weil die Kinderbetreuung fehlt.

Carolina Böhm (SPD), Bezirksstadträtin in Steglitz-Zehlendorf und zuständig für die Kitas, ist bewusst, dass gerade im Berliner Süden viele Eltern leben, die den Weg vor Gericht nicht scheuen. Auch weil sie oft die finanziellen Mittel dafür haben. „Wir haben bis heute noch keine Klagen auf Verdienstausfallzahlungen“, betont sie – Dank der Nanny-Pauschale. Der Bezirke halte die hohe Summe von 250.000 Euro auch deshalb vor, damit man möglichst schnell das Geld an die Familien auszahlen könne.

Eine Art Vorfinanzierung: Bezirke erhalten das Geld später im Rahmen der Basiskorrektur vom Land zurück. „Die Kosten, die dadurch entstehen, entsprechen denen, die das Land für einen Platz in einer Kita oder Kitatagespflege zahlen würde“, erklärt Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung.

Spandau verhandelt mit allen freien Kitaträgern

Einen anderen Weg wählt man in Spandau, wo der Kitaplatzmangel auch ein Thema ist. Um in dringenden Fällen einen Platz zu organisieren, gibt es bereits mit den Einrichtungen des Kita-Eigenbetriebs eine Vereinbarung, dass für solche Kinder eine bestimmte Anzahl an Plätzen vorgehalten wird. Das ist bekannt.

Doch nun sollen laut Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD) auch die freien Träger folgen, die Liegenschaften des Bezirks angemietet haben. „Wir verhandeln gerade mit allen Kitaträgern im Bezirk, dass uns dort Belegungsrechte eingeräumt werden“, sagt Machulik. 700 Kinder ständen momentan auf der Vormerkliste des dortigen Jugendamts. Bislang gab es aber kaum Klagen und in keinem Fall eine Schadensersatzzahlung.

Hintergrund: Kitaplatzmangel kommt Bezirke teuer zu stehen

Die aktuelle Abfrage in den Bezirken macht auch deutlich, wie sehr sich das Kitajahr an den Monaten August und September ausrichtet. So wurden im August 2019 berlinweit fast 17.000 Kita-Erstverträge abschlossen, auch im September waren es noch rund 6000. In diesen Monaten leeren sich Kitas schlagartig, weil ältere Kinder in die Schule wechseln. In den Monaten davor und danach werden dagegen deutlich weniger Verträge abgeschlossen. So wurde der niedrigste Stand im Dezember 2019 erreicht, da waren es nur 1085 Vertragsabschlüsse.

In Berlin fehlen rund 5000 Erzieher

Schaut man auf die Monate, in denen Eltern „privat organisierte und selbstverantwortete Betreuung“ bezahlt bekommen, dann gab es letztes Jahr im August in Treptow-Köpenick nur zwei Fälle, überall sonst wurde kein Bedarf für eine Nanny-Betreuung angemeldet. Im Januar 2020 sieht das Bild ganz anders aus: in sieben von zwölf Bezirken gibt es momentan eine solche Ersatzbetreuung für Kinder, weil offenbar absolut kein Kitaplatz für die Kleinen gefunden werden konnte. 49 Kinder werden momentan in der Hauptstadt auf diese Art betreut, allein 16 Kinder in Friedrichshain-Kreuzberg und 14 in Treptow-Köpenick.

Das Problem ist weiterhin, dass zwar 182.000 Kitaplätze eine Betriebserlaubnis haben, aber nur 167.881 davon angeboten werden und auch die nicht alle voll belegt sind. Einer der größten Gründe für unbesetzte Belegung ist inzwischen der Fachkräftemangel. Rund 5000 Erzieher fehlen in den Kitas der Hauptstadt, schätzt man. „Trotz so vieler pädagogischer Fachkräfte in Ausbildung wie noch nie in unserer Stadt und anhaltender Anstrengungen beim Ausbau von Kitaplätzen, haben wir unser Ziel, jedem Kind seinen Wunschplatz anzubieten, absehbar noch nicht erreicht“, räumt auch die Grünen-Politikerin Burkert-Eulitz ein.