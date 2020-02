Babelsberger Kinderfilmuni tourt durch Brandenburg

Potsdam. Die Babelsberger Kinderfilmuni geht auf Tour. Unter dem Titel "Kinderfilmuni@Präsenzstellen" will das Team Programme in bestimmten Hochschulen in Brandenburg anbieten, teilte die Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" am Freitag mit. Seit 2007 bietet die Kinderfilmuni dem Nachwuchs Einblicke in die Arbeit des Filmemachens und will Medienkompetenz vermitteln. Die Präsidentin der Filmuniversität, Susanne Stürmer, sprach in einen Mitteilung von einem gesellschaftspolitischen Anliegen. Die Vorlesungsreihe "Kinderfilmuni on Tour" richtet sich an junge Filmfans von neun bis zwölf Jahren. Für Jugendliche ab 15 Jahren entwickle das Team ein weiteres Format unter der Marke "Junge Filmuni", hieß es.

