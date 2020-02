Unfälle Drei junge Soldaten sterben bei Verkehrsunfall in Vorpommern

Torgelow. Drei junge Soldaten im Alter von 20 bis 23 Jahren sind bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Vorpommern-Greifswald ums Leben gekommen. Eine 21 Jahre alte Bundeswehrangehörige und ein 21-jähriger Soldat, die mit im Auto saßen, trugen schwere Verletzungen davon. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben der Bundeswehr stammten die Insassen des Wagens aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Es wird davon ausgegangen, dass sie gemeinsam auf dem Weg ins freie Wochenende waren.

Laut Polizei war der Wagen des 23-Jährigen am Donnerstag gegen 23.00 Uhr beim Umfahren einer Verkehrsinsel in Torgelow aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und zwei 20 und 23 Jahre alte Passagiere starben. Die schwer verletzten 21-Jährigen wurden mit einem Hubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Kleinstadt Torgelow in Vorpommern ist Heimat des Jägerbataillons 413 und zählt mit rund 1600 dort stationierten Soldaten zu den größten Bundeswehrstandorten in Ostdeutschland.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zeigte sich bestürzt über den Verkehrsunfall. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen, Freunden und Kameraden. Der verletzten Soldatin und dem verletzten Soldaten wünsche ich von Herzen eine möglichst schnelle und vollständige Genesung", teilte sie über Twitter mit.