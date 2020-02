Mietendeckel: Sechs Bezirke haben Stellen ausgeschrieben

Berlin. Eine Woche nach Inkrafttreten des Mietendeckel-Gesetzes haben sechs Berliner Bezirke Stellen für dessen Umsetzung ausgeschrieben. Neben dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, dem in Lichtenberg und dem in Treptow-Köpenick suchen auch Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow entsprechende Sachbearbeiter. In Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf sei das bis zur ersten Märzwoche geplant, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag mit.

Bei den Bezirken sind derzeit 48 zusätzliche Stellen vorgesehen sowie 153 bei der Senatsverwaltung selbst. Die neuen Mitarbeiter werden nicht zuletzt gebraucht, wenn ab November überhöhte Mieten verboten sind. Die Ausschreibung für den Bereich der Widerspruchsbearbeitung ist laut der Senatsverwaltung für Anfang März geplant. Auch die Stellen für die Bearbeiter der Anträge auf Absenkung der Mieten soll in den nächsten Wochen erfolgen.