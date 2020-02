Giffey und Saleh betonen Gemeinsamkeiten

Berlin. Das Kandidatenduo für den Berliner SPD-Vorsitz, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh, will sich trotz kritischer Töne in der Partei nicht auseinanderdividieren lassen. "Wir haben eine gemeinsame Kandidatur abgegeben, und jetzt machen wir daraus was Gutes", sagte Giffey am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch des BMW-Motorradwerkes in Spandau. "Es wird immer wieder Punkte geben, an denen vielleicht Leute auch sagen: "Das finden wir jetzt nicht so gut." Dann müssen wir darüber diskutieren und einen guten Weg gemeinsam finden", so Giffey.

Zuletzt hatte es aus unterschiedlichen Gründen Stimmen in der SPD gegen eine Kandidatur Salehs gegeben. Anderseits haben bereits mehr als 30 SPD-Gliederungen- und Arbeitsgemeinschaften das Duo für den Parteitag am 16. Mai nominiert.