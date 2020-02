Mann mit abgebrochener Glasflasche angegriffen und verletzt

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Rummelsburg ist ein 20-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt worden. Zunächst soll ein 29-jähriger Mann der Freundin des 20-Jährigen auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Lichtenberg zu nahe gekommen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe er ihn gebeten, Abstand zu halten. Jedoch soll der 29-Jährige eine Rangelei begonnen haben. Er habe außerdem am Bahnsteig eine Glasflasche gekauft, sie zerbrochen, den 20-Jährigen damit attackiert und ihm in den Rücken gestochen. Helfer hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Angreifer einen Wert von rund 1,2 Promille. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei gelassen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und konnte ambulant vor Ort behandelt werden. Ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

( dpa )