Schaltjahr: 41 Paare feiern "ersten" Hochzeitstag

Berlin. In Brandenburg dürfen 41 Ehepaare zum ersten Mal nach vier Jahren ihren "ersten" kalendarischen Hochzeitstag feiern. Denn so viele Paare ließen sich am 29. Februar 2016 trauen, teilte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg mit. Zudem können sich am Samstag 46 Brandenburger Kinder über ihren ersten "richtigen" Geburtstag freuen. Sie erblickten am 29. Februar 2016 das Licht der Welt.

Der 29. Februar taucht nur alle vier Jahre in den Kalendern auf. Sogenannte Schaltjahre haben dann 366 statt 365 Tage. Schaltjahre gibt es, um Abweichungen durch die natürlichen Bewegungen der Erde und Sonne, auf denen die Tages-, Monats- und Jahreszählung beruhen, runden zu können.