"Wird jetzt haarig": Alba Berlin vor schweren Aufgaben

Berlin. Die Stimmung bei Alba Berlin war trotz der 86:99-Niederlage gegen Euroleague-Spitzenreiter Anadolu Efes Istanbul überraschend gut. "Es war ein klasse Basketballspiel", sagte Geschäftsführer Marco Baldi nach der Partie am Donnerstagabend. "Wir haben mitgespielt, es allerdings nicht geschafft, sie in Bedrängnis zu bringen und das Spiel zu biegen. Das schafft aber im Moment keiner." In der zweiten Halbzeit hatte das Team des Hauptstadtclubs schnell gemerkt, dass es nicht zur Sensation reichen wird.

Der Sieg in Berlin war für den Vorjahresfinalisten aus Istanbul bereits der 19. in den vergangenen 20 Euroleague-Partien und zudem ein weiterer Rekord in diesem Wettbewerb. Zum ersten Mal in der Geschichte der höchsten Spielklasse Europas hat ein Verein zwölf Auswärtsspiele in Serie gewonnen.

Allein diese Bestmarke macht deutlich, dass Anadolu aktuell kein wirklicher Gradmesser für Alba Berlin ist. Erst recht nicht, wenn der Bundesliga-Dritte weiter verletzungsbedingt auf fünf Spieler verzichten muss. "Wir kennen unsere Situation, das wird jetzt haarig", sagt Baldi. "Der eine oder andere wird zeitnah zurückkommen und nicht so lange ausfallen und dann sind wir da auch wieder breiter aufgestellt. Das brauchen wir auch, denn die kommenden Wochen werden hart."

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) erwartet Alba Berlin das Team von Brose Bamberg. Es folgen drei weitere Spiele in der nächsten Woche. Erster Rückkehrer könnte Johannes Thiemann werden, der sich nach seiner Schulterverletzung schon wieder gut fühlt.